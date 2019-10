Cefalù, Open day Croce rossa per mostrare ai cittadini gli interventi in emergenza

Un’ambulanza soccorre un ragazzo investito da un’auto pirata, un uomo viene salvato da un massaggio cardiaco, una mamma sa come liberare la gola del figlioletto dalla caramella che lo sta soffocando.

E‘ l’Open day Croce rossa italiana, con cui i volontari del Comitato di Campofelice di Roccella sabato pomeriggio in via Matteotti, di fronte ai giardini comunali a Cefalù, hanno mostrato ai tanti passanti come operano ogni giorno a favore della collettività. Una squadra di operatori, supportata da un’ambulanza, ha infatti animato la piazza spiegando alle tante persone che si sono fermate incuriosite come praticare correttamente il massaggio cardiaco che riesce a salvare la vita di si è improvvisamente accasciato a terra privo di coscienza, come intervenire sul bambino che sta soffocando per avere ingerito un boccone troppo grande, senza farsi prendere dal panico, o come si agisce su un traumatizzato vittima di un incidente stradale. E poi la proiezione del video sui tanti interventi operati in Italia dalla Cri in favore delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, piuttosto che dei terremotati di Amatrice o dei migranti che sbarcano nei nostri porti in cerca di un futuro migliore. Tutto questo grazie alla dedizione ed alla passione di tanti volontari in uniforme rossa che stanno accanto a noi per renderci la vita più sicura (nella foto, un momento della “lezione” ai passanti su come effettuare il massaggio cardiaco).

Ciro Cardinale

CS