All’aeroporto di Trapani Birgi si presenta il progetto scuole della compagnia aerea DAT per promuovere il turismo giovane verso Pantelleria

Una tariffa aerea particolarmente scontata, unita ai servizi a terra proposti dai tour operator partner, Pantelleria Island e Vivere Pantelleria, per sviluppare il turismo scolastico

La compagnia aerea DAT Volidisicilia, che opera i collegamenti tra Trapani e Pantelleria, ha organizzato per martedì 22 ottobre, alle ore 10,30, presso la sala riunioni di Airgest, dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, un open day con le scuole della provincia di Trapani e Palermo, per presentare dei pacchetti promozionali per incentivare giovani e docenti a visitare la “perla nera” del Mediterraneo, realizzati in collaborazione con i tour operator Vivere Pantelleria e Pantelleria Island. I giornalisti sono invitati a partecipare.

«Siamo contenti di ospitare al Vincenzo Florio di Trapani Birgi queste iniziative – afferma – il presidente Salvatore Ombra – perché servono a far comprendere, fin da piccoli, l’importanza dell’aeroporto e delle compagnie per lo sviluppo del territorio».

Il progetto scuole di DAT

La compagnia aerea DAT Volidisicilia, in collaborazione con Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, promuove il turismo scolastico con pacchetti studiati ad hoc per questo segmento di traffico, utilizzando i voli da Trapani da e per Pantelleria. Ha studiato una tariffa aerea particolarmente scontata che unita ai servizi a terra proposti dai due tour operator partner, Pantelleria Island e Vivere Pantelleria, permette di offrire degli inclusive tour interessanti per sviluppare il turismo scolastico.

Le proposte sono numerose e tagliate su misura per meglio assecondare le esigenze dei presidi e delle scuole. Per i più piccoli o per budget ristretti è prevista un’escursione che prevede l’andata e ritorno in giornata, mentre per gli studenti più grandi si possono studiare percorsi che tengano conto dell’orientamento scolastico prevedendo tour storico-culturali o legati alle caratteristiche del territorio che vanta ben due patrimoni immateriali dell’umanità protetti dall’Unesco.

La compagnia aerea DAT

DAT A/S, è una compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Jesper e Kirsten Rungholm. Oggi la DAT trasporta oltre un milione di passeggeri l’anno con una flotta composta da oltre 20 aerei tra ATR42/72, MD 82/83 ed Airbus A320/321. E’ uno dei più grandi operatori europei dell’affidabile biturboelica italo-francese ATR42/72. Dal 1° luglio 2018 la Compagnia opera in Italia con il marchio DAT Volidisicilia in qualità di assegnataria della Continuità Territoriale sui collegamenti tra le isole minori di Lampedusa e Pantelleria e Catania, Palermo e Trapani. Nel corso dell’estate 2019 ha effettuato con successo un nuovo collegamento tra Catania e Olbia.

Com. Stam.