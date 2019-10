Palermo: Polizia municipale. Info viabilità sabato 19 e domenica 20 Ottobre

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la circolazione veicolare nel fine settimana. Sabato e domenica il quartiere Ballarò sarà chiuso al traffico in occasione del festival internazionale delle arti di strada “Ballarò Buskers” e in via Grande Lattarini si svolgerà una manifestazione artistica che prevedrà la limitazione alla circolazione veicolare. Sabato in via Croce Rossa nel tratto compreso tra Piazza Giovanni Paolo II e via Villa Sofia avrà luogo il mercato del contadino.

Domenica nelle vie della città fino a Mondello si terrà la manifestazione sportiva “International Half Marathon” con il giro di boa previsto a piazza Castelnuovo. A partire dalle 12.30 sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Licata e nel pomeriggio a Cruillas si svolgerà una processione religiosa.

Sabato 19 e domenica 20 Ottobre

Ore 18.00 del 18.10.2019 alle 01.00 del 19.10.2019 – Quartiere Ballarò – Ballarò Buskers (O.D. 1197/2019)

Nel perimetro costituito dalle sotto elencate vie e piazze è disposta la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati delle carreggiate e/o nelle intere aree, dalle ore 18,00 del 18.10.2019 alle 01,00 del 19.10.2019: Via Saladino (intero tratto), Via G. M. Puglia (intero tratto), P.zza S. Chiara (intera piazza), Via Benfratelli (intero tratto), Via dei Biscottari (tratto compreso tra via Saladino/via Benfratelli e via Guido delle Colonne), Via Scarparelli (intero tratto), Via Porta di Castro (da piazza Ballarò a vicolo Crivellaro), via San Nicolò all’ Albergheria (tratto compreso tra via Porta di Castro e via Nunzio Nasi).

Nel perimetro costituito dalle sotto elencate vie e piazze è disposta la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati delle carreggiate e/o nelle intere aree, dalle ore 17,00 del 19.10.2019 alle 02,00 del 21.10.2019: Via Saladino (intero tratto), Via G. M. Puglia (intero tratto), Piazzetta Pietro Speciale (intera area), P.zza S. Chiara (intera piazza), Via Benfratelli (intero tratto), Via dei Biscottari (tratto compreso tra via Saladino/via Benfratelli e via Guido delle Colonne), Via Scarparelli (intero tratto), Via Porta di Castro ( da piazza Ballarò a via Fratelli La Gumina), via San Nicolò all’ Albergheria (intero tratto), via Barbieri (intero tratto), piazza Casa Professa (intera area), via Casa Professa (intero tratto), piazzetta Lucrezia Brunaccini (intera area), cortile Ecce Homo (intero tratto), piazza Ballarò (intera area), via Ballarò (intero tratto), via Rua Formaggi (intero tratto), piazza Baronio Manfredi Francesco (intera area), via F. Paolo Tesauro (intero tratto), vicolo della Pietà a Palazzo Reale (intero tratto), via Nunzio Nasi (intero tratto), piazza del Carmine (intera area), via del Ponticello (tratto compreso tra piazza del Ponticello e piazza Casa Professa), vicolo Averna (intero tratto), vicolo Casa Professa (intero tratto), via Nino Basile (intero tratto).

Ore 0.00 del giorno 19 ottobre alle ore 24,00 del giorno 20 ottobre 2019 – Via Grande Lattarini – Manifestazioni artistiche (O.D. 1247/2019)

Via Grande Lattarini, intero tratto, chiusura al transito veicolare ed istituzione del Divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati.

Sabato 19 Ottobre

Ore 7.00 fino alle ore 13.00 – Viale Croce Rossa – Mercato del Contadino (O.D. n. 1198/2019)

PROVVEDIMENTO VALIDO NEI GIORNI DI SABATO DAL 19 OTTOBRE 2019 AL 28 DICEMBRE 2019. VIALE CROCE ROSSA Carreggiata laterale antistante la Scuola, nel tratto compreso tra Piazza Giovanni Paolo II e via Villa Sofia: Chiusura al transito veicolare su una superficie di mq. 99,00 complessivi per la posa di n° 11 Gazebo di mt. 3,00 x 3,00 su carreggiata ove vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7.00 alle ore 13.00 di ogni sabato in conformità all’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico che sarà rilasciata dal competente Servizio Rilascio Occupazione Suolo Pubblico e Pubblicità.

Domenica 20 Ottobre

Ore 13 del 19 ottobre fino alle ore 12:30 del 20 ottobre – International Half Marathon (O.D. n. 1262/2019)

PROVVEDIMENTO VALIDO A PARTIRE DALLE ORE 13.00 DEL 19 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 08.00 DEL 20 OTTOBRE 2019 E COMUNQUE SINO A CESSATE ESIGENZE, IN OCCASIONE DEL MONTAGGIO DEL PORTALE PER LA PARTENZA ED ARRIVO DELLA MANIFESTAZIONE:

VIALE REGINA ELENA Tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati;

VIALE PRINCIPE DI SCALEA Tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene: Istituzione del doppio senso di marcia;

VIA ANADIOMENE Tratto compreso da viale Principe di Scalea a viale Regina Elena: Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro;

VIA GLAUCO Tratto compreso da viale Regina Elena a viale Principe di Scalea: Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro;

PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE – VALIDO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.30 E COMUNQUE SINO A CESSATE ESIGENZE PER IL 20 OTTOBRE 2019, IN OCCASIONE DELLA PARTENZA E SUCCESSIVAMENTE ARRIVO DELLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO, NELLE SOTTO ELENCATE VIE E PIAZZE:

VIALE REGINA ELENA Tratto compreso da via Anadiomene (esclusa) a piazza Valdesi (andata e ritorno); PIAZZA VALDESI Intera piazza (andata e ritorno) escluso il tratto a destra compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Intero tratto in andata e ritorno – lato monte; I veicoli provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Palermo centro, percorrendo la via Mater Dolorosa;

VIALE DIANA Tratto compreso da viale Margherita di Savoia a piazza Leoni, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali;

VIALE ERCOLE Tratto compreso da cancello Giusino a viale del Fante, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; Sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri (andata e ritorno); L’Organizzazione si attiverà per il rilascio del Nulla Osta da parte del Sig. Sindaco per consentire il passaggio della manifestazione all’interno di Villa Niscemi e per attivare gli Uffici preposti per l’apertura dei cancelli di Palazzina Cinese;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza; Ingresso VILLA NISCEMI In direzione viale Ercole;

VIA c.d. CASE ROCCA Tratto di collegamento viale del Fante/viale Ercole;

PIAZZA LEONI Tratto compreso tra viale Ercole e via dell’Artigliere: chiusura al transito veicolare nel tratto interessato al passaggio degli atleti in ingresso e uscita dal Parco della Favorita; VIA DELL’ARTIGLIERE Semicarreggiata “contromano” lato sinistro (piazza Don Bosco), compresa tra piazza Leoni e piazza Vitt. Veneto;

VIA DEL GRANATIERE Intero tratto – compreso tra piazza Vittorio Veneto e via G.le A. Di Giorgio; All’imbocco della strada, con accesso da via Gen. A. Di Giorgio: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto la strada non ha sbocco su piazza Vittorio Veneto (percorso di gara), dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della gara (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA VITTORIO VENETO Tratto compreso tra le vie Libertà e dell’Artigliere, che sarà transennato e percorso dagli atleti in doppio senso di marcia; Sarà consentito il transito veicolare ai veicoli in via dell’Artigliere (lato destro) in direzione via Brigata Verona e/o viale Croce Rossa attraverso la carreggiata di destra; Le suddette corsie dovranno essere delimitate con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate;

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso da piazza Vittorio Veneto alle piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo – carreggiata centrale, in andata e ritorno; In tutte le strade che confluiscono sulla stessa in entrata ed in uscita, dovrà essere collocato il segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto le strade non hanno sbocco su viale della Libertà (percorso di gara); Sospensione temporanea del provvedimento vigente riguardo l’utilizzo della pista ciclabile lungo tutta la via della Libertà; Carreggiata laterale di monte – nel tratto compreso da via G. Carducci a via XII Gennaio: Istituzione del Senso Unico di marcia; I veicoli ivi marcianti sulla carreggiata laterale di monte, in prossimità di via XII Gennaio, effettueranno l’obbligo di svolta a destra per via XII Gennaio, in direzione via XX Settembre;

VIA CARDUCCI I veicoli ivi marcianti in prossimità da via Libertà (lato di monte) effettueranno l’obbligo di svolta a sinistra sulla laterale di via Libertà, in direzione via XII Gennaio;

PIAZZA RUGGERO SETTIMO I veicoli provenienti da via Turati, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà;

PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreso da via Libertà a via XX Settembre (esclusa), inclusa l’ansa riservata alla sosta dei Taxi, adiacente l’area pedonale, compresa tra la stradella di collegamento antistante il Palchetto della Musica, in direzione via Libertà, sul lato sinistro nel senso di marcia: Divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e comunque fino al termine della manifestazione; Nel tratto compreso da di fronte la stradella di collegamento antistante il Palchetto della Musica, dopo la fermata AMAT e via XX Settembre, sul lato dx nel senso di marcia, in direzione via Dante: divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i Taxi, dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e comunque sino al termine della manifestazione;

VIA DELLA FAVORITA Intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il cancello Est della Favorita – che costituisce l’accesso al viale Diana da via della Favorita, in andata e ritorno; LARGO WILLY BRANDT Intero slargo;

VIALE PRINCIPE DI SCALEA Tratto compreso tra viale Galatea e via Anadiomene: Istituzione del doppio senso di marcia, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 del 20/10/2019; Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; Limite di velocità 30 km/h e Divieto di sorpasso; Le corsie relative ai flussi dovranno essere delimitate con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate a cura dell’Organizzazione; In corrispondenza dell’intersezione con via Galatea verrà realizzata con elementi componibili (New Jersey) una temporanea rotatoria per favorire la canalizzazione dei flussi veicolari che dovrà essere ben evidenziata; Pertanto i veicoli provenienti dalle rispettive direzioni di via Galatea, Principe di Scalea prima di immettersi nell’area di intersezione della rotatoria dovranno dare precedenza nei confronti dei veicoli ivi marcianti; Nel tratto compreso tra il viale Galatea e il viale Regina Margherita Particolare attenzione dovrà essere presa per tutte le strade che confluiscono su viale Regina Elena in entrata, collocando un segnale verticale temporaneo mobile “Strada senza uscita”, poiché la strada non ha sbocco su viale Regina Elena, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e comunque sino al termine della gara (ovvero, fino a cessate esigenze);

I SOTTO ELENCATI PROVVEDIMENTI SONO VALIDI DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.30 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 20 OTTOBRE 2019:

PIAZZA VITTORIO VENETO Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIA DELL’ARTIGLIERE Intera via: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIA DEL GRANATIERE Intera via interessata da Z.R. per motivi di sicurezza: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIA DELLA LIBERTA’ Tratto compreso tra le piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi: Nelle carreggiate laterali – divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato destro seguendo il senso di marcia; PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreso da via Libertà a via XX Settembre, compresa l’ansa adiacente l’area pedonale: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati, eccetto l’area di sosta riservata ai Taxi, istituita temporaneamente da di fronte la stradella di collegamento antistante il Palchetto della Musica, dopo la fermata AMAT e via XX Settembre, sul lato dx nel senso di marcia, in direzione via Dante;

VIA TURATI Intera via: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIALE REGINA ELENA Intero viale: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

PIAZZA VALDESI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIALE MARGHERITA DI SAVOIA Intero viale: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati; I veicoli che transitano in direzione centro città, obbligo direzionale a destra all’intersezione con via Mater Dolorosa;

VIA PAOLO GIACCONE All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia (percorso di gara);

VIA SEBASTIANO BOSIO All’imbocco della strada, con accesso da via Camarina: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile “strada senza uscita”, in quanto la strada non ha sbocco su viale Margherita di Savoia (percorso di gara);

VIA PRINCIPE DI SCALEA Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nel tratto compreso tra via Anadiomene a via Galatea e comunque fino al termine della manifestazione; Istituzione del doppio senso di marcia; Il tratto sopra citato dovrà essere transennato, che delimita la carreggiata, secondo i sensi di marcia;

PIAZZA DEI QUARTIERI Intera piazza: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIA DELLA FAVORITA Intera via: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

LARGO WILLY BRANDT Intera area: Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

VIA MATER DOLOROSA Tratto dal viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino: Istituzione del senso unico di marcia; Divieto di sosta con rimozione cotta, ambo i lati;

PIAZZA PALLAVICINO Nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; La sospensione per la durata della manifestazione dell’O.D.n°1405 del 19/09/2007 che, al termine della manifestazione, sarà ripristinata sino alla sua naturale ora di scadenza;

LA POLIZIA MUNICIPALE RIAPRIRA’ IL TRANSITO VEICOLARE DELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE DOPO IL PASSAGGIO DELL’ULTIMO CONCORRENTE E DELLE AUTO DELL’ORGANIZZAZIONE.

Ore 15.00 – Stadio Barbera – Incontro di calcio Palermo – Licata

Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.30 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.

Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.

L’area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

Ore 15.30 – Cruillas – Processione religiosa Maria SS. Del Rosario

Itinerario: Chiesa, via Cruillaspiazza Lampada, via Trabucco, via Cervello, via Gorgone, via Perricone, via Vanvitelli, via D’Antoni, via Oddo, via Cruillas, via Conceria, via Buzzanca, piazza Catania, via Buzzanca, via Mandalà, via Cruillas, chiesa.

Com. Stam.