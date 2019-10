A “Blue Sea Land” la mostra itinerante di “Mare Fest. Vietato Non Toccare”  in ricordo di Sebastiano Tusa  

C’è anche il “Mare Fest” e il “Villaggio letterario” all’interno del ricco programma dell’ottava edizione di Blue Sea Land, la manifestazione in corso fino al 20 ottobre a Mazara del Vallo (Tp). Fra le iniziative di questa edizione, infatti, viene ospitata la mostra “Mare Fest, Vietato non Toccare”, in ricordo di Sebastiano Tusa inaugurata il mese scorso a Palermo in occasione della V° ed. della rassegna Villaggio Letterario e che ha visto protagonisti i bambini dell’Istituto Sciascia ed i bambini utenti delI’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone di Palermo.

La mostra itinerante “Mare Fest. Vietato non Toccare” è allestita nel Collegio dei Gesuiti, messo a disposizione dal Comune di Mazara per “Blue Sea Land”.

“Mare fest” è in collaborazione con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, con l’Unione Ciechi ed Ipovedenti della Regione Siciliana, la Stamperia Braille, la Biblioteca dei Ciechi Regina Margherita, la Federazione Italiana delle istituzioni pro ciechi onlus e si è concluso con la mostra allestita dal 28 settembre al 13 ottobre al Museo Regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo dal titolo “Sebastiano Tusa. Le radici profonde nel mare”.

I libri tattili ecologici che sono esposti sono stati realizzati dai bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti guidati dall’artista Monica Saladino in collaborazione con gli organizzatori, con Pasquale Palermo, Lucia Gioviale, sono il frutto del laboratorio di braille e cinque sensi a cura di Nando Sutera e Maria Concetta Cusimano, del laboratoriodi biologia marina curato da Franco Andaloro con Oriella Notaro ed Antonio Scannavino, dell’incontro sullasubacquea di Roberto Fedele e diarcheologia subacquea di Antonella Testa e di Giorgia Tinnirello, del laboratorio di vulcanologia sottomarina con Franco Foresta Martin, Licia Corsale e Anna Russolillo, dei laboratori di scrittura e lettura creativa curati da Gianni Nanfa e Lucia Vincenti,dell’incontro di antropologia curato da Andrea Tusa, del documentario sul mare “Come piccole isole “di Alberto Castiglione,dell’ incontro con gli artisti dell’archivio S..A.C.S. Giacomo Rizzo e Giovanni Lo Verso. La rassegna “Mare Fest. Vietato Non Toccare” è stata curata da Anna Russolillo, Nando Sutera, Alessandra De Caro, Licia Corsale.

Durante la manifestazione Blue Sea Land, insieme all’esposizione dei libri tattili ecologici, del pannello tattile di Mare Fest e dell’opera di Giacomo Rizzo il tutto rigorosamente Vietato Non Toccare, Alessandra De Caro e Licia Corsale incontreranno i bambini di numerose scuole per diffondere la cultura del mare, dell’inclusione sociale e per ricordare Sebastiano Tusa e le sue parole “Il mare esalta ciò che in terra spesso si dimentica, soprattutto la solidarietà, le capacità e la comunanza nell’ impegno”.

Com. Stam.

sebastiano-tusa