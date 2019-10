Volt Messina Tavola Rotonda “Ambiente e nuove sfide”

Si terrà Venerdì 18 Ottobre, dalle ore 16,30, presso il Today Center all’interno del Bar Maruzzella, la Tavola Rotonda di Volt Messina a tema ambiente.

Coinvolgere i cittadini è uno dei principi fondamentali di Volt, così dopo il successo delle precedenti due tavole rotonde a tema Lavoro ed Infrastrutture, il gruppo Messinese del partito viola torna a discutere di grandi temi e lo fa al Bar Maruzzella situato all’interno del Centro Commerciale Today di Pistunina; l’intenzione è quella di coinvolgere il maggior numero di cittadini per riportare le discussioni sui grandi temi alla portata di tutti, permettendo a tutti di essere voce nella costruzione di soluzioni efficaci e durevoli per il nostro territorio. Quello al Today Center è il primo evento di Volt all’interno di un Centro Commerciale e corona l’obiettivo del gruppo viola di includere l’intero territorio, questo evento infatti si svolgerà in zona Sud e segue i 2 precedenti svoltesi in Centro e Zona NordSi parlerà di ambiente ma in maniera nuova -valorizzando le azioni sul territorio-, l’evento ricalcando il format degli scorsi appuntamenti, sarà composto da 3 Tavoli con 3 temi inerenti l’ambiente: Gestione dei Rifiuti, Fattori di rischio (rischio sismico, rischio di erosione ecc.) e Sostenibilità ambientale (verde urbano, agricoltura sostenibile, energie rinnovabili ecc.). Ogni tavolo avrà 1 facilitatore che gestirà la discussione senza esprimere opinioni, ci sarà a disposizione un’ora e mezza per discutere del tema ed approntare delle possibili soluzioni che verranno poi lette pubblicamente dal facilitatore o da un membro del tavolo, le soluzioni proposte diverranno un impegno per Volt, tali proposte verranno infatti elaborate al fine di renderle concrete e davvero realizzabili! Un modo unico per dare valore alla visione che ogni cittadino ha del presente e del futuro!

L’evento è gratuito ed aperto a tutti, ogni cittadino (anche senza competenza alcuna) può prendervi parte e dare il proprio contributo, a termine dell’evento sarà possibile prendere parte alla Cena Viola, per concludere al meglio la serata e conoscere ancor di più Volt Messina.Questa Tavola Rotonda è parte di una serie di intensi appuntamenti sul territorio che Volt Messina ha messo in cima alla sua agenda, vogliamo coinvolgere le persone per costruire una Politica costituita da persone, una Politica che metta a proprio agio, una Politica a misura di cittadino, una Politica comprensibile da tutti ed efficace, una Politica che sia la risposta che in questo momento manca

