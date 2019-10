Mobilità e Pedonalizzazioni. Caronia “Cordaro e Catania siano uditi in Commissione all’Ars. Non ignorare disagi di residenti e commercianti

Convocare gli assessori regionale Totò Cordaro e comunale Giusto Catania in IV Commissione dell’assemblea regionale siciliana.

Lo chiede Marianna Caronia, dopo che i due hanno avanzato l’idea di pedonalizzazione di Piazza indipendenza. “Dopo le sorprendenti dichiarazioni rilasciate alla stampa – dichiara Caronia – credo che entrambi vadano al più presto convocati in IV Commissione all’ARS per spiegare quali sono, ammesso che esistano, i piani per le pedonalizzazioni e soprattutto per la mobilità a Palermo.Di fronte a una città sempre più paralizzata dai cantieri infiniti che stanno mettendo in ginocchio l’economia cittadina nelle sue aree chiave, l’Assessore Catania non può continuare a concentrarsi soprattutto su nuove chiusure al traffico di strade e piazze arrivando persino a dire che “per fortuna ci sono i ritardi dei cantieri”.Certe affermazioni rischiano di essere offensive rispetto ai tanti e gravi problemi che proprio quei cantieri hanno causato ai residenti e ai commercianti, sempre più a rischio di fallimenti e chiusure.”

Per la deputata regionale “la Commissione Territorio e Ambiente dell’ARS a questo punto non può non essere coinvolta in scelte strategiche che ridisegnano la vivibilità, l’assetto urbanistico e dei trasporti della città più grande dell’isola.”

Com. Stam,