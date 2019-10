Le attività dell’intensa settimana al circolo Arci “Le Giuggiole” un posto pensato per le mamme, i papà, gli zii e i loro amici

Il circolo Arci “Le Giuggiole” (di via San Basilio 37, a Palermo) non è un posto per bambini. Indubbiamente ha a che fare con i bambini, ma non è un posto solo per bambini.

Certamente è a misura di bimbo, le aree gioco libero non mancano e tantomeno le attività dedicate ai piccoli, ma il pensiero attorno al quale è stato costruito questo progetto non è il bambino.

Noi, da mamme, – dice Petra Trombini che ha aperto il circolo Arci insieme a Laura Brancato e Simona D’Alessandro – abbiamo pensato alle mamme. E ai papà, agli zii, ai nonni e ai loro amici. Da mamme, sognavamo un posto dove la felicità e il benessere dei nostri figli potesse convivere con il nostro, dove le esigenze di adulti e bambini potessero incontrarsi, sotto lo stesso tetto».

E così, alle Giuggiole si può passare una piacevole serata in compagnia degli amici, fare un aperitivo e assistere ad un concerto. Si può fare un pranzo di lavoro, una riunione coi colleghi. Ma anche un corso di pittura o cantare in un coro. Puoi festeggiare i tuoi 40 anni. E tutto questo con tuo figlio accanto, che si diverte con altri bimbi, gioca, crea, legge, conosce, impara.

Ogni venerdì sera la rassegna musicale, con tanti artisti in concerto, dalle 20 in poi. Questa settimana ci saranno i “The Bluegrass Company”, con la rivisitazione di brani pop in chiave country, folk e rag. Il sabato sera, invece, l’appuntamento è con il cineforum per bambini dalle 19 alle 21, mentre i genitori possono cenare e rilassarsi con gli amici.

Tante anche le proposte ricreative per gli adulti: tutti i martedì dalle 18 alle 21 la sala grande si trasforma in un atelier, con il laboratorio permanente di pittura condotto da Igor Scalisi Palminteri. Il venerdì alle 18.30 si riunisce il “Coro delle Giuggiole“, diretto da Serena Ganci, una strepitosa insegnante di canto.

E ancora, le attività più specifiche, come il percorso di danza “MU” per donne in gravidanza, il martedì mattina dalle 10.30 alle 12.30, facilitato dalla danza terapeuta Dara Siligato. “Modesti Eroi“, è il laboratorio teatrale per over60 condotto da Dario Muratore e Simona Sciarabba, tutti i giovedì mattina dalle 11 alle 13.

In progetto anche un corso di cucito e uno di lavorazione del feltro. E chi più ne ha più ne metta! Certo, al circolo Arci “Le Giuggiole” si accettano proposte e si cerca di portare avanti i progetti dei soci, «perché siamo un circolo, – continua Petra – una famiglia, un luogo di incontro e di condivisione, dove vorremmo si creassero gruppi spontanei di persone che si riuniscono per una passione comune, che può essere un club di lettori, di scrittori, di uncinetto, di conversazione giapponese o per esigenza gruppi di ascolto, di confronto, sulla genitorialità ad esempio».

