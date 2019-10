EU Code Week 2019 A Cori Coding Goal – SDG 2030

Venerdì 18 Ottobre, alle ore 17:00, presso la Biblioteca comunale, il Laboratorio a cura dell’Associazione Polygonal

In occasione della EU Code Week 2019, iniziativa promossa dalla Commissione Europea e sostenuta da Meet and Code per stimolare i giovani a programmare e usare il pensiero logico in modo divertente e coinvolgente, venerdì 18 Ottobre, dalle ore 17:00, presso la biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca” di Cori, si svolgerà il laboratorio a squadre di coding unplugged per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 15 anni organizzato dall’APS Polygonal in collaborazione con l’Associazione Arcadia.

I partecipanti non siederanno davanti ai computer perché il coding è su come usare strategie e come saperle applicare in contesti quotidiani in maniera interattiva. Si giocherà su una scacchiera gigante sfidando gli avversari sulle tematiche dello sviluppo sostenibile: un vero e proprio #Fridayforfuture, alla scoperta dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030, tra cui porre fine alla povertà estrema, garantire un’educazione adeguata e uguali opportunità per tutti.

Il tutto verrà affrontato con un approccio collaborativo e capace di stimolare la fantasia. Alla fine, verrà consegnato ai presenti un badge digitale e dei voucher culturali. Per gli studenti di scuola superiore e universitari sarà attivo il desk dell’Informagiovani per domande su opportunità di viaggio gratuite in Europa, CV, traduzioni, richieste per stage e materiale informativo. Chiunque fosse interessato può presentarsi alla biblioteca civica di Cori, in vicolo Macari.

Com. Stam.