Grande successo per la mostra Trasparenze – Il pensiero si fa verbo di Janine von Thüngen

Grande successo di pubblico e di critica per la mostra Trasparenze – Il pensiero si fa verbo dell’artista Janine von Thüngen. L’esposizione è a cura della contessa Chiara Modìca Donà dalle Rose, presidente del World International Sicilian Heritage, membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Architettura di Venezia, ha conseguito la Maitrise in Diritto con specialistica in diritto amministrativo presso l’Università Robert Schuman di Strasburgo, la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara sulla circolazione delle opere d’arte in diritto internazionale privato, il Dottorato di Ricerca, presso la Sorbone sui sistemi giuridici comparati di diritto pubblico e privato. Tutor e Docente nei distinti corsi di “Diritto e Arte” e “Cyber Security” presso l’Università San Raffaele di Roma, la contessa Modìca Donà dalle Rose è stata anche assistente giuridica capo presso l’ufficio internazionale alla vicepresidenza del Parlamento Europeo di Strasburgo Presidenza, project legal manager nonché curatrice di numerosi padiglioni di arte contemporanea e di eventi collaterali in occasione della Biennale di Venezia per enti privati e pubblici. La curatrice ha anche redatto i testi del catalogo che verrà presentato il catalogo della mostra il 22 ottobre 2019, a Palazzo Branciforte in seno alle attività del Festival delle Filosofie. Mentre le creazione audio dell’esposizione sono di Giacomo de Caterini, la responsabile dei rapporti istituzionali è Clara Monroy di Giampilieri, le foto del catalogo sono di Carlo Bevilacqua, l’allestimento di Janine von Thüngen. La mostra è sponsorizzata dalla Ditta Blasetti S.p.A. di Roma, da una nota casa di Moda Italiana, Mistretta vetri, WISH e Fondazione Sicilia. Dopo l’inaugurazione presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo alla presenza di un numeroso pubblico oltre che della stessa artista Janine von Thüngen e della curatrice Chiara Modìca Donà dalle Rose, del sindaco Leoluca Orlando, dell’Ambasciatore del Belgio in Italia George Peeters, della direttrice Archivio Storico Eliana Calandra, del Presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore e del Direttore del Festival delle Filosofie di Palermo Lorenzo Palumbo, la mostra rimarrà aperta sino al 29 novembre 2019, ad ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì dale ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 con apertura straordinaria nei fine settimana per Le Vie dei Tesori (info e tickets www.leviedeitesori.com). L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Settimana Tedesca in Italia 2019, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, di Palermo Culture 2019, della Fondazione Sicilia di WISH – World International Sicilian Heritage – BIAS 2020, il Festival delle Filosofie ed il Festival della Letteratura Migranti 2019 oltre alla manifestazione Le Vie dei Tesori 2019. La mostra ripercorre un significato fondamentale della parola scritta che è già generata nella mente dell’uomo. Tant’è che l’opera di Janine esprime il DNA cosmico che unisce esperienze passate e presenti, vissute, sognate o aspirate. Un’installazione site-specific con 1152 km di filo, corrispondenti al perimetro delle coste siciliane, rivela l’enorme intreccio della conoscenza, invisibile e impalpabile, che genera vita e pensiero, connettendo il passato e il presente senza sosta. L’artista collega le sale espositive con un suono che offre alla sensibilità del visitatore un viaggio nel futuro della ‘Trasparenza’. Una sagoma della Sicilia in acciaio lucidato, accanto la stessa sagoma ribaltato con 27 pile di carta interpreteranno i 27 fari storici dell’isola di Sicilia, identificativi come approdi della conoscenza, della salvezza, la percezione dell’arrivo al traguardo terreno. Tutte le opere sono un profondo e coinvolgente percorso alle origini del pensiero e della storia dell’uomo, ma sono soprattutto una esortazione a valorizzare e soffermarsi sul proprio passato con una maggiore consapevolezza che è e sarà sempre parte del nostro futuro, senza catene ma rarefatte e trasparenti stratificazioni. Trasparenze è un viaggio nei meandri dell’essere umano di tutti i tempi, nella cultura di un popolo, quello siciliano, che più di altri testimonia la ricchezza di antichi saperi e d’ intrecci di diverse culture. Janine opera da tempo, nel suo percorso artistico, una indagine filosofica sull’esistenza dell’uomo e il pensiero.

