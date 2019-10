IIS Green-Falcone-Borsellino Due ex studenti sulla PALINURO

Corigliano Rossano, 15 ottobre 2019 Dopo i due ex alunni Giuseppe Lioi e Antonio Macaretti, selezionati tra il personale di bordo della Amerigo Vespucci, altri due studenti diplomati con ottimi voti nell’anno scolastico 2018-2019 hanno superato la selezione per una crociera studio.

Si tratta di GIOVANNI CAMPANA e MARIO DE ROSA, neodiplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica – Conduzione del Mezzo Navale, che hanno vinto la competizione per navigare sulla prestigiosa nave Palinuro. L’imbarco permette loro di sperimentare la vita marinara a bordo delle navi scuola utilizzate dalla Marina Militare per l’addestramento pratico e come promozione pro-arruolamento nella Marina. Il Presidente dell’ANMI di Cosenza Michele Tocci e il Comandante Giovanni Benincasa della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro hanno seguito tutto l’iter dei due studenti e si sono complimentati con loro per il risultato raggiunto.

L’IMPEGNO DELL’ANMI

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia svolge attività a favore dei giovani per promuovere tra di loro lo sviluppo della coscienza e della cultura marinara. Favorisce infatti imbarchi su Navi Scuola e Velieri, organizza visite a porti/basi/navi e corsi di vela/canoa/canottaggio/assistente bagnanti, conferenze su tematiche marinaresche e di arte marinara, campagne sulla sicurezza stradale e della navigazione.

I ragazzi che hanno superato la selezione oltre agli ottimi risultati scolastici hanno mostrato interesse per il mare e la Marina, serietà e convinzione nei riguardi dell’iniziativa. Il successo è però condizionato dal buon comportamento a bordo dei giovani partecipanti.

LA GOLETTA PALINURO

Campana e De Rosa, accompagnati dagli assistenti Alessandro Maria Lecci e Beatrice Lazzeri, sono salpati il 13 ottobre dal porto di La Spezia e termineranno la loro permanenza il 23 ottobre 2019 nel porto di Taranto. La goletta (o meglio bergantina) Palinuro è una nave scuola della Marina Militare Italiana. Ha una lunghezza di 59 m e una larghezza di 10 m. Presenta tre alberi in acciaio e 15 vele. In linea di massima, viene impiegata per gli allievi sottufficiali che frequentano il corso normale marescialli presso la Scuola sottufficiali di Taranto e la Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia.

SODDISFATTA LA DIRIGENZA

Soddisfazione di tutto l’IIS Green Falcone-Borsellino e del Dirigente scolastico Alfonso Costanza: «Altri due studenti che si sono distinti per gli ottimi voti e per la selezione superata. L’istituto è orgoglioso di questi studenti modelli. Per noi sono la riprova di come la nostra scuola sia aperta al mondo del lavoro e offra contenuti attuali spendibili in campi lavorativi affascinanti e dalle grandi opportunità».

L’istituto Green Falcone-Borsellino dà grande attenzione alle possibilità offerte dal mondo del lavoro. Da quest’anno, oltre ai tradizionali indirizzi di studio, sono coinvolti due nuovi settori: Servizi culturali/spettacolo e Gestione delle acque/risanamento ambientale.

Com. Stam.