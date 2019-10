Coding for learning. Metodologie Digitali per l’Educazione

In occasione della settimana europea del Coding e del progetto “Coding For Learning” supportato dal Programma Erasmus Plus, L’associazione InformaGiovani organizza una fiera digitale per diffondere metodologie sviluppate da organizzazioni ed enti che utilizzano strumenti digitali applicati all’insegnamento sia in ambito formale che non formale.

L‘evento è rivolto ad organizzazioni, scuole, studenti, insegnanti, FABLAB, ed esperti di settore interessati a conoscere e a far conoscere le potenzialità del Coding in vari campi di applicazione (lavoro con i giovani, apprendimento non formale, innovazione).Durante la fiera è previsto un momento di condivisione e scambio di competenze e strumenti digitali (applicazioni e piattaforme) tra i partecipanti alla fiera che manifesteranno l’interesse a condividere quanto conosciuto da loro e/o dalle proprie organizzazioni/enti di invio. E’ possibile presentare attività, laboratori, risultati di progetti legati all’uso del digitale per:1. sviluppare il pensiero computazionale2. sviluppare il pensiero critico nell’interpretazione dei media3. innovazione4. finalità educative e di comunicazionePer aderire alla fiera è necessario registrarsi attraverso il modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/7Ba8396f9pi1kwoL8

Com. Stam. fonte Informa Giovani