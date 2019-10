Palermo, 15/10/2019) – “Oggi si è consumato uno strappo grave e incomprensibile. Come forza di maggioranza abbiamo chiesto di rinviare la discussione in Consiglio Comunale di un atto che necessita di un passaggio politico.

L‘allargamento della giunta infatti non è un semplice adempimento statutario ma richiede un confronto fra le forze di maggioranza ed il Sindaco, che deve mettere al centro il futuro della Città e le prospettive della coalizione in vista del 2022.Dispiace la convergenza di una parte della maggioranza con l’opposizione su un atto che ha una evidente natura politica.Da mesi, in tutte le sedi formali ed informali, noi di Sinistra Comune abbiamo chiesto un confronto che ponesse le basi per una gestione diversa e migliore dell’attività complessiva del governo della Città. Lo abbiamo fatto con correttezza, garantendo sempre in Consiglio la presenza e non facendo mai mancare il nostro sostegno. Siamo pronti a proseguire in tal senso.

Oggi abbiamo deciso di uscire dall’Aula e di non esprimerci su un atto che, nel merito, naturalmente non potevamo che condividere essendo solo una presa d’atto di una legge regionale. Continuamo a ritenere che per svolgere una proficua azione di governo bisogna garantire il dialogo tra il Sindaco e la sua maggioranza.”

Dichiarazione del gruppo consiliare di Sinistra Comune

Com. Stam.