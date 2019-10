Disabilità, Figuccia: “Comuni siciliani senza programmazione strategica”

“Gli ultimi dati Istat rivelano come i Comuni siciliani destinino soltanto briciole per spese in conto capitale e programmazione mentre numerose sono le risorse che vengono divorate da uscite improduttive – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – non solo mancano opere pubbliche e investimenti ma anche l’assistenza e il supporto alle disabilità resta al palo.

Ad oggi sono stati stanziati circa 120 milioni ai 55 distretti siciliani, fondi incomprensibilmente non ancora spesi. È inammissibile che si rischi di perdere queste somme laddove tanti giovani professionisti sarebbero pronti e ben lieti di mettersi in gioco per accudire persone meno fortunate e con bisogni speciali. Un dato occupazionale potenzialmente importante che nell’attuale mercato del lavoro maturiamo dalla formazione che negli anni è stata erogata a beneficio di figure professionali che attengono all’ambito socio-assistenziale. Farò di tutto perché ciò non accada. C’è un tessuto sociale dove enti e associazioni assolverebbero in modo eccellente questo tipo di assistenza. Dati alla mano notiamo come nei comuni siciliani rispetto a quelli delle altre regioni, le spese in conto capitale, cioè quelle che determinano la programmazione di prospettiva di un Ente locale, risultano inferiori in ambiti strategici per lo sviluppo: welfare, turismo, beni culturali, trasporti, tutela del territorio e politiche giovanili.Un quadro raccapricciante e paradossale – dice il parlamentare – che sembra ignorare l’importanza della pianificazione strategica dalla quale passano le progettualità necessarie per dare un volto dignitoso e competitivo alle nostre città.Se il ritardo di molti comuni sui principali atti di controllo del territorio, dai piani regolatori fino ai piani di protezione civile continua a trascinarsi da anni, questo vuol dire che ci sono certamente responsabilità degli Enti locali, ma anche che è necessario ripensare al dato legislativo. Mi attiverò personalmente – conclude – perché la Regione elabori proposte efficaci relativamente agli strumenti di gestione e di programmazione dei territori soprattutto con riguardo all’assistenza i disabili gravi e gravissimi”.

Com. Stam.