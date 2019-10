Microcredito di soccorso: Banca Mediolanum firma a Palermo la convenzione con la Fondazione SS. Mamiliano e Rosalia

Verrà firmata a Palermo lunedì 14 ottobre la convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum Onlus e la Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia, espressione della Diocesi di Palermo, per facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di indigenza residenti in tutta la regione Sicilia.

La cerimonia avrà luogo alle ore 11 a Palermo presso la sede della Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia – Via Benfratelli, 27 – Piazza Santa Chiara, 10 – alla presenza di Giovanni Pirovano, Vice Presidente di Banca Mediolanum e Vittorio Alfisi, Presidente Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia Onlus.

Nell’attuale contesto economico in cui sono sempre più vaste le aree di vulnerabilità e con l’obiettivo di prevenire il ricorso all’usura e facilitare l’inclusione finanziaria, Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum Onlus confermano l’impegno sottoscritto dal 2009 a fianco di fondazioni e associazioni antiusura attive sul territorio nazionale con progetti sociali orientati al sostegno finanziario delle fasce più deboli della popolazione.

Banca Mediolanum metterà a disposizione della Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia una linea di credito rotativa con plafond di 200.000 euro che verrà utilizzata per accordare prestiti con rimborso rateale a soggetti in difficoltà, individuati grazie all’attento lavoro della Fondazione in stretta collaborazione con i Centri di ascolto parrocchiali e l’ausilio di volontari qualificati nel settore finanziario.

Il rischio di credito delle operazioni di finanziamento accordate graverebbe interamente sulla Banca al netto della garanzia del 30% riconosciuta dalla Fondazione. Con la sottoscrizione della convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Ss. Mamiliano e Rosalia, la Banca si impegna ad erogare prestiti rateali a soggetti considerati non bancabili con durata massima di 5 anni (60 mesi) – nei limiti del plafond rotativo sopra indicato – per un importo massimo per ogni singolo finanziamento di euro 10.000.

Con la convenzione di oggi, salgono a 8 le Fondazioni associate alla Consulta Nazionale “Giovanni Paolo II” con cui la banca ha stretto accordi garantendo così l’impegno nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia per un plafond rotativo complessivo di euro 1.800.000.

