Palermo: Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Domenica appuntamento a Palermo

Si svolgerà domenica prossima la 69ª edizione della Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Il programma della manifestazione principale che si svolgerà quest’anno a Palermo è stato presentato, lo scorso 8 ottobre, dal Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, che ha dichiarato il proprio impegno ad avviare azioni concrete per arrestare il fenomeno infortunistico.Per promuovere la 69ª Giornata è stata appositamente realizzata per l’Associazione dal regista Marco Toscani la campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole” che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai, mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli Autogrill grazie al supporto di Autostrade per l’Italia.La campagna tradotta in diverse lingue sta avendo un’ampia divulgazione sul web e attraverso i canali social dell’ANMIL, con l’auspicio che possa diventare virale trattandosi di un tema che accomuna tutti e serve la massima condivisione.

A Palermo la Giornata – che è stata Patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo -, avrà il seguente programma: alle ore 9.00, ci sarà una Santa Messa in suffragio dei caduti sul lavoro nella Chiesa di S. Maria della Pietà; alle ore 10.30 la Cerimonia Civile si terrà nel Complesso di S. Maria dello Spasimo, con gli interventi del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi, del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, del Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni e del Vice Presidente del CIV INAIL Marco Abatecola. Daranno un saluto il Presidente regionale ANMIL Antonino Capozzo e il Presidente territoriale Rosario Conti mentre a coordinare i lavori ci sarà il Direttore generale Sandro Giovannelli.

In contemporanea ai lavori della Cerimonia civile, grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale di Palermo, ci sarà l’inaugurazione del restauro del Monumento creato dallo scultore Vittorio Gentile, nei giardini di Via Campolo, e una nutrita delegazione di invalidi del lavoro composta da circa 500 persone vi si recherà alle ore 10.30 per rendere omaggio ai caduti sul lavoro, alla presenza dell’Assessore Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina, mentre per l’ANMIL ci saranno il Vice Presidente territoriale Salvatore Plescia e i Presidenti delle varie Sedi territoriali.

Per conoscere le manifestazioni locali organizzate in tutta Italia selezionare le città di interesse sul sito www.anmil.it

Com. Stam.