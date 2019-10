Non solo vino a Merano WineFestival 2019. Presentate a Milano le novità della 28^ edizione

Presentata la 28^ edizione di Merano WineFestival (8-12 novembre) a Palazzo Bovara, durante l’evento di anteprima che per la prima volta arriva a Milano in occasione della Milano Wine Week.

Un programma oltre il vino e ricco di contenuti quello dell’edizione 2019, con uno spazio dedicato ai 500 anni di Leonardo Da Vinci. Focus sulla figura dell’enologo Rainer Zierock a Naturae et Purae, mentre in The Circle gli approfondimenti si fanno ‘pop’.

Milano – Presentato a Palazzo Bovara il programma della 28^ edizione di Merano WineFestival, l’evento più glamour nel panorama wine&food che dall’8 al 12 novembre presenta le eccellenze selezionate da Helmuth Köcher, WineHunter e patron della manifestazione, sempre alla continua ricerca delle migliori etichette nel mondo del vino e dei prodotti culinari di qualità. Tra le novità di quest’anno il convegno sull’innovazione, in collaborazione con la piattaforma H-Farm, il Wine Business Forum che dopo Milano Wine Week prosegue l’analisi dei lavori e dei tavoli tematici, e una tavola rotonda sul modello Giappone nel mondo “rosa” del vino dove imprenditrici, export manager, giornaliste, wine blogger, enologhe e professioniste del vino si confronteranno per analizzare l’esempio asiatico di questo settore sempre più al femminile. Nell’elegante cornice di Palazzo Bovara, Helmuth Köcher ha spiegato come si svolgerà la nuova edizione ricchissima di contenuti. Assieme a lui, moderati dal giornalista Claudio Micalizio di Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’evento, Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week che ha sottolineato quanto l’eccellenza del vino abbia successo facendo sistema come nell’esempio Milano Wine Week e Merano WineFestival, Angelo Carrillo partner per Naturae et Purae, Manuela Popolizio partner per The Circle, il giornalista Dante Del Vecchio per i prodotti agroalimentari come la colatura di alici, prossima DOP campana, e i vini della Costa D’Amalfi e della Campania, e Michele Fioravanti di les Collectionneurs partner della manifestazione e delle sue anteprime. Sempre più importante la presenza della sezione food a Merano WineFestival, testimoniata anche dalla media partnership, quest’anno per la prima volta, con il sito de Le Guide dell’Espresso, così come sottolineato in conferenza dal suo coordinatore Andrea Radic. Il programma di Merano WineFestival si snoderà in cinque giornate di emozioni, contenuti, scambio di opinioni e nuove idee, all’insegna di quanto di meglio il nostro paese ha da offrire in ambino enogastronomico. Come ogni anno il patron Helmuth Köcher ha ricercato, scoperto e selezionato, in collaborazione con le proprie commissioni di assaggio, storie di eccellenza che si sono concretizzate in vini e prodotti gastronomici unici. Merano WineFestival diventa quindi il momento di condivisione di queste storie, risultato di un connubio che spesso unisce passato e futuro. In questo contesto si inserisce anche il tributo che il WineHunter ha pensato per celebrare il genio di Leonardo Da Vinci, di cui quest’anno ricorrono i cinquecento anni dalla scomparsa. Una figura, quella di Leonardo, che ben incarna il motto del WineHunter “Excellence is an attitude” e che già nel 1500, da assoluto precursore, si è dedicato a temi come l’enologia e la ricerca dell’eccellenza nell’ambito vinicolo, sua personale passione. A lui, Il patron dedica uno spazio speciale all’interno della location cuore della manifestazione, la Kursaal del Kurhaus. Nella giornata di apertura dell’8 novembre si svolge Naturae et Purae convegno che quest’anno è dedicato alla figura dell’enologo Rainer Zierock di cui ricorre il decimo anniversario della scomparsa e, a seguire, Wild Cooking dedicato ai cibi naturali e fermentati. Dal 9 all’11 lo spazio del Kurhaus, uno degli edifici in stile Liberty più rappresentativi del Vecchio Continente, fa da cornice a The Official Selection, centro della manifestazione dove degustare tutte le migliori etichette presenti e premiate con i WineHunter Awards, i riconoscimenti della guida The WineHunter Award. Infine, martedì 12 novembre, nella Kursaal si svolge l’evento conclusivo di Merano WineFestival, Catwalk Champagne, sfilata glamour dedicata alle migliori case champagnistiche in abbinamento a selezionatissime specialità gourmet. Per gli amanti dei prodotti gastronomici e culinari non può mancare una visita agli spazi della GourmetArena, l’area adiacente al Kurhaus che ospita le sezioni Culinaria, Beerpassion e Aquavitae oltre a Territorium e Consortium dal 9 all’11 novembre e nella giornata dell’8 novembre, ma riservata a stampa e operatori del settore. Anche quest’anno torna The Circle – People, Lands, Experiences, area coperta di 450 mq in Piazza della Rena dove diventano protagonisti i territori e i distretti dell’eccellenza italiana; qui, narratrici d’eccezione come Annette Lizotte e Margot Schachter, rispettivamente wine e food curator di The Circle saranno affiancate dal conduttore radiofonico di Rai Radio 2 Tinto che col suo stile divertente e semplice renderà ‘pop’ i loro approfondimenti.Per chi volesse approfondire le proprie conoscenze enologiche all’Hotel Terme Merano si svolgono le Charity Wine Masterclasses, degustazioni verticali il cui ricavato viene devoluto come ogni anno in beneficienza. Infine, lo spazio dedicato agli spirits e alla mixology, Spirits&Mixing, situato lungo la splendida Promenade che costeggia il fiume Passirio; qui gli appassionati e i curiosi possono scoprire le ultime novità del settore e degustare le novità di tendenza.Oltre 950 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo e più di 120 artigiani del gusto presenti, eventi glamour ed esclusivi, momenti di approfondimento, intrattenimento e confronto. A far loro da cornice unicità, esclusività, emozione…tutto questo è quel che propone la 28^ edizione di Merano WineFestival.

