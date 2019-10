Design per sfruttare la luce diurna. Per studenti di architettura premi fino a 30 mila euro

Con il Premio Internazionale VELUX 2020 si dischiude una interessante opportunità rivolta agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema della luce naturale. L’obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifica e rilevante di energia, luce e vita.

E‘ richiesta la realizzazione di progettiche abbiano una impostazione ‘fuori dagli schemi’, che ripensino i valori del design con attenzione all’illuminazione diurna in relazione alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro.L’iniziativa mira a riconoscere non solo l’impegno degli studenti dell’anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parteciperanno alla realizzazione dei progetti.Il premio infatti è aperto a qualsiasi studente di architettura – individualmente o in team- in tutto il mondo, supportato da un insegnante di un istituto di architettura.Il montepremi totale arriva fino a 30.000 euro. Verrà assegnato un premio di 5.000 euro per categoria (4.000 EUR per lo studente e 1.000 euro per l’insegnante) per i progetti più meritevoli.Inoltre sarà attribuito un premio di 1.250 euro per categoria per i migliori progetti (1.000 euro per lo studente e 250 euro per l’insegnante). Alla giuria sarà concesso un numero di premi speciali, inclusi contributi per l’uso innovativo dei prodotti VELUX.Il termine per effettuare la registrazione sul sito è il 1°aprile 2020. I progetti dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2020.

Per maggiori informazioni cliccare qui

