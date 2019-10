Davide Maniscalco è il nuovo coordinatore regionale ANORC in Sicilia

L’avv. Davide Maniscalco, professionista della Privacy ANORC Professioni, è il nuovo Coordinatore regionale della Sicilia a seguito dell’elezione avvenuta nel corso della consultazione tenutasi in data 10 ottobre 2019.

Il Coordinatore regionale riveste l’importante funzione di interlocutore con le istituzioni locali, rappresentando il raccordo fra l’asse territoriale e quello nazionale divenendo l’espressione delle due Associazioni, nei rispettivi contesti.L’avv.Maniscalco coglie l’occasione per esprimere il suo “personale apprezzamento per la stima e la fiducia accordatami dai colleghi” e prosegue annunciando l’intenzione di indirizzare il suo impegno sul territorio per – “lo sviluppo di un network funzionale agli scopi ideali associativi favorendo le condizione per la crescita della cultura e competenze digitali”In tal senso, i Presidi territoriali di ANORC Mercato e ANORC Professioni rappresentano il punto di convergenza territoriale tra gli interessi di imprese e professionisti appartenenti al circuito associativo e nascono per favorire la cooperazione tra in senso stretto a livello territoriale.Avvocato Cassazionista, con formazione giuridico-aziendale, Davide Maniscalco ha consolidato la propria esperienza professionale prevalentemente nel settore dei carburanti e delle energie.Nel corso dell’esperienza professionale ha approfondito il rapporto tra diritto e tecnologie della società dell’informazione ed ha poi rivolto particolare attenzione alle materie della information security, acquisendo competenze trasversali in informatica giuridica, governance digitale, cybersecurity e business continuity (CFCP).E’ attualmente executive partner e security manager dell’Istituto Internazionale di Ricerca Sviluppo ReS On Network di Londra, socio della start up innovativa BIoTAI, co-founder partner ed of counsel del Dipartimento di Business Innovation Development dello Studio Viola.Inoltre è partner ed autore della rubrica cyber del magazine specialistico on line Ofcs.report, focalizzato sui temi di analisi di difesa, monitoraggio e sicurezza nazionale.Referente territoriale e membro del comitato scientifico di vari enti esponenziali tra i quali Democrazia nelle Regole, EvoDigitale, FuturLab, Anorc Professioni, Manageritalia, Confcommercio Professioni, MicroLab e Network professionali quali il D&L Net dello Studio Legale Lisi, CryptoAvvocato e Geeks Academy Europe.

