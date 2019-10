Vitalizi, Figuccia: “Io una voce fuori dal coro”

“Il dibattito sui vitalizi si è rivelato un banco di prova dove tanti paladini della giustizia sociale hanno gettato la maschera. Per cui, innanzi alle lotte libertarie ed egualitarie delle sinistre, pensavo di dover arrivare in ritardo alla battaglia ma in realtà, ho scoperto in pochi giorni di essere una voce fuori dal coro.

Mi sono sentito peggio ancora isolato in un ideale di giustizia sociale e di più equa distribuzione delle ricchezze che dovrebbe incontrare la sensibilità di tutto l’arco parlamentare a partire dal mio partito. Se l’Udc infatti come storicamente si vuole, incarna i valori sturziani che guardano ai più deboli e alla marginalità sociale, oggi, anziché constatare e prendere atto di un certo mutismo selettivo, avrei sperato in una forte presa di posizione contro ogni forma di privilegio. Sembriamo ormai lontani anni luce da quei tempi in cui taluni, impegnati nella cosa pubblica, erano disposti a vivere e persino morire per i loro ideali e senza andare troppo lontano, restando nell’alveo della politica regionale, ricordo l’entusiasmo di Letizia Battaglia e di Franco Piro la prima irrefrenabile ambientalista, il secondo attivista di democrazia proletaria. Per non parlare del giano bifronte Orlando che trascura il fatto che un palermitano su tre non può pagare la tassa sull’immondizia. C’era un forte sentimento che li spingeva ad intervenire caldamente e con fervore su alcuni temi. Oggi il qualunquismo politico dilaga e anche il più fiero comunista resta in silenzio perché quel privilegio che fa sdegnare una nazione, lo ha già maturato. Incoerenza che a tratti coinvolge una coalizione di maggioranza sulla quale i siciliani hanno scommesso come momento di discontinuità rispetto al passato. Tutto tace ma io continuo ad urlare contro quest’obrobrio”.

Com. Stam.