Debiti Comune, Sindaco De Luca: “Risparmiati altri 20 milioni, ne restano 50 per abbattere ogni pendenza, ringrazio ragioneria, avvocatura e Consiglio comunale”

Messina, 11/10/2019: “Ricordo ancora la situazione drammatica ereditata dalla precedente Amministrazione: 400 milioni di euro di debiti. A distanza di un anno, abbiamo realizzato un vero e proprio miracolo.

Di fatto restano ancora circa 50 milioni di euro di sentenze esecutive non definite in termini di rateizzazione e/o abbattimento del debito”. A riferirlo è il sindaco di Messina, on. Cateno De Luca.

“Ad oggi – evidenzia il Primo cittadino – abbiamo fatto risparmiare al comune di Messina oltre 20 milioni di euro eliminati con le rinunzie dei vari creditori in attuazione della nostra strategia definitiva nel Salva Messina. Invito i restanti creditori assistiti da una sentenza esecutiva a definire al più presto l’accordo, così saranno pagati come tutti gli altri creditori che hanno già aderito alla nostra proposta di rinuncia del 50% del credito o di rateizzazione in 13 anni dell’intero credito”.

“Prima chiuderemo gli accordi con tutti – conclude il Sindaco peloritano – e prima usciremo da questo stato comatoso che non ci consente di effettuare spese ed investimenti oltre a quelli normativamente definiti obbligatori. Ringrazio gli uffici della ragioneria e dell’avvocatura per il consistente lavoro svolto in questi 15 mesi. Un plauso anche al consiglio comunale per aver approvato in tempi record gli accordi con i creditori”.

Com. Stam.