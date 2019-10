Regolamento suolo pubblico, Ferrandelli (+Europa): “Subito voto in aula, tuteliamo questo prezioso tessuto economico”

Palermo, 10 ottobre – È molto grave che in una città affamata di lavoro e opportunità si mettano a rischio centinaia di posti di lavoro legati ad attività commerciali che hanno sostenuto importanti investimenti per la realizzazione di dehors autorizzati e che in queste ore sono costretti a smontare per impossibilità di rinnovo delle concessioni. Sono decine le scadenze soltanto in queste settimane”.

Inizia così il duro intervento nella seduta odierna di consiglio comunale del leader di Più Europa Fabrizio Ferrandelli. “Da mesi sollecitiamo il sindaco e l’amministrazione affinché mettano il consiglio nella condizione di votare il regolamento. Adesso il regolamento è finalmente pronto e in aula si possono apportare le modifiche necessarie – precisa – ascoltando anche le osservazioni più recenti dei diretti interessati. L’opposizione è pronta a garantire da subito i numeri in aula e votazione articolo per articolo così da concludere in tempi record.

“L’invito al presidente del Consiglio e agli altri capigruppo – conclude Fabrizio Ferrandelli – è quello di ritrovarsi alla prima seduta utile con questo primo punto all’ordine dei lavori e di immaginare una proroga tecnica nelle more dell’approvazione”.

Com. Stam.