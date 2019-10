“Rapporto Civita su Millennials” Presentazione Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria – Salone di Maggio Palermo

Giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso la Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria a Palermo Piazza San Domenico 1, l’Associazione Civita presenta il suo undicesimo Rapporto, dal titolo Millennials e Cultura nell’era digitale.

Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro, volto a contribuire alla conoscenza delle giovani generazioni per favorire il loro coinvolgimento attivo nel mondo della Cultura, migliorando così la loro vita e costruendo una società più attiva e consapevole

I giovani nati fra la metà degli anni Ottanta ed i primi del Duemila – appartenenti alle categorie dei cosiddetti Millennials e dei Centennials – rappresentano una risorsa-chiave per il futuro del nostro Paese, sia sotto il profilo della fruizione culturale che della produzione creativa. Sebbene oggi si parli spesso di “Generazioni Y e Z” o “nativi digitali”, le loro caratteristiche in termini di abitudini e stili di vita sono, di fatto, sconosciute ai decisori pubblici – al contrario di quanto avviene per le imprese che considerano i giovani target di mercato centrali e oggetto di mirate campagne di marketing – limitando, così, l’efficacia delle politiche a loro destinate ed escludendoli da una significativa quota di offerta culturale e artistica.

L’incontro – moderato da Accursio Sabella, Direttore di Live Sicilia – sarà, inoltre, occasione per presentare le proposte di Civita rivolte ad operatori e policy makers per la costruzione di un’offerta culturale inclusiva e stimolante. Un’azione quanto mai necessaria per ribadire con forza l’importanza di investire oggi nell’avvicinare i giovani al mondo culturale ed artistico, non solo per garantire loro una migliore qualità della vita, generando preziose opportunità a livello personale e professionale, ma anche per rendere la società di domani più coesa e strutturata per affrontare le sfide future.

PROGRAMMA

SALUTI

Giovanni Puglisi, Presidente Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria

Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia

MODERA

Accursio Sabella, Direttore Live Sicilia

LA RICERCA DI CIVITA

Nicola Maccanico, Segretario Generale Associazione Civita

Alfredo Valeri, Responsabile Attività di Ricerca, Centro Studi Associazione Civita

PROGETTUALITÀ CULTURALE FRA INNOVAZIONE E CREATIVITÀ

Iacopo Barison, Scrittore

Carlo Roccafiorita, Fondatore e Direttore Periferica

Vanessa Saraceno, Marketing and Communication Coordinator Manifesta Biennial

Ernesto Bonaccorso, Creative Director Cut&Paste

Nicola Brucoli, Ideatore e curatore premio “Giovani Creativi”

Antonella Purpura, Direttore Galleria d’Arte Moderna – Palermo

MILLENNIALS SOTTO LA LENTE

Claudio Calveri, Digital strategist DeReV

Roberta Franceschinelli, Responsabile Area cultura e comunicazione web – Fondazione Unipolis

HASHTAG #CULTURAMILLENNIALS

Verrà distribuita copia della pubblicazione

Millennials e Cultura nell’era digitale. Consumi e progettualità culturale tra presente e futuro

Venezia, 2018 Marsilio Editori. Pagg. 171

