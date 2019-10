Circolo Arci “Le Giuggiole”: aperture mattutine dalle 9.30 con colazione e postazione coworking gratuita, pranzo e nuovi corsi

Al circolo Arci “Le Giuggiole” si respira aria di autunno e tra le tisane e le torte, tra i giochi e i tanti libri messi a disposizione di tutti i bambini che varcano la soglia di via San Basilio 37, partono tanti corsi: di teatro (per piccoli e per nonni), i corsi di canto (per adulti e per bambini), i corsi di cinema (per bambini).

Non dimentichiamo gli appuntamenti culturali come il consueto concerto del venerdì sera e la colazione della domenica con la deliziosa compagnia della musica da camera di Irene Ientile. Poi c’è “il sabato dei genitori” con l’Aperitivolab dalle 19 alle 21, in cui Chiara Daniele intrattiene i bambini in attività pratico-creative mentre i genitori si possono rilassare coi loro amici. Ma non sono le uniche novità di questo nuovo anno a “Le Giuggiole” che apre i battenti già dalle 9.30 e mette a disposizione di studenti e lavoratori il wifi e lo spazio per un coworking libero e aperto senza costi aggiuntivi. Altra novità è il pranzo con un menù che spazia dalle muffolette, ai piatti freddi e le insalatone.

Questa settimana parte il corso per piccoli registi.

“GIRARE GIRARE GIRARE!”

Laboratorio di Tecniche Cinematografiche da 5 anni in su

Condotto da Bea Gozzo e Simona Stranci

Giovedi pomeriggio dalle 17 alle 19

Contributo 8€ a bambino

Il laboratorio vuole rendere i bambini protagonisti di un percorso dinamico, in cui loro stessi possano esprimere idee che poi, grazie al linguaggio cinematografico, vengono rappresentate; le tecniche di costruzione video in sé divengono, così, una sintesi efficace e coinvolgente del lavoro che sarà.

L’obiettivo è far diventare i bambini: ideatori, scrittori, attori, costumisti, creatori di oggetti di scena, insomma.. piccoli creativi che imparano a conoscere le tecniche cinematografiche e a metterle in pratica in modo fantasioso e intraprendente, per la costruzione del film di cui essi, e i loro prodotti artistici, saranno gli assoluti protagonisti.

Le tecniche che si useranno ricadranno su campi di scrittura creativa, manipolazione di materiali, disegno libero, creazione di story board, tecniche video come stop motion, e così via. Questi “incroci analogici e tecnologici” sono importanti per sperimentare una tecnica artistica che unisce manualità a tecnologia, per favorire il lavoro di squadra e per educare alla “lentezza” (dato che la tecnica richiede pazienza).

per info e prenotazioni 091 2737732 whatsapp 333 1390877

Il venerdì invece è tutta una musica!

“MUSICANDO”

Laboratorio musicale rivolto a bambini da 5 anni in su

condotto da Serena Ganci.

Venerdì dalle 17.30 alle 18.30

Contributo 5€ a bambino

Un viaggio alla scoperta del linguaggio musicale attraverso il gioco il corpo e il canto, imparando le prime nozioni di ritmo, timbro e tonalità!

“CORSO DI CANTO PER ADULTI”

corale per adulti a cura di Serena Ganci

Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

Contributo 30€ al mese

