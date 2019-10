Susinno: “Scadenza TARI. Necessario riattivare le postazioni di Piazza Giulio Cesare e di Via Ausonia”.

Palermo 8 ottobre 2019 Chiusi i principali sportelli della Tari in città per smaltire 40 mila pratiche di arretrato con evidenti ricadute sui servizi per i contribuenti; Il primo appuntamento programmabile è possibile averlo per fine novembre.

Sarebbe stato utile anche predisporre una strategia per fronteggiare l’utenza che in questi giorni, per l’imminente scadenza del tributo al 31 ottobre, ha la necessità di interagire con gli Uffici rispetto agli avvisi ricevuti – dice Marcello Susinno, consigliere Comunale di Sinistra Comune componente della Commissione che si occupa di personale. E normale che tra gli avvisi di pagamento possano esserci ad esempio delle duplicazioni o delle difformità rispetto alla quota variabile o si po’ presentare la necessità di avanzare delle istanze di voltura o cessazione e quant’altro. Certo è – continua Susinno – che in una città come Palermo le uniche due, tre postazioni attualmente attive, in Via Monte San Calogero e Via Fileti, non potranno essere sufficienti per fronteggiare tutta l’utenza e risulta quindi imprescindibile riattivare subito, anche temporaneamente, in funzione della prossima scadenza del tributo, le postazioni recentemente chiuse.

In passato – conclude Marcello Susinno – si era sempre parlato invece di un aumento degli sportelli e la questione legata ad utilizzare le procedure informatiche, senza considerare le oggettive difficoltà di molti cittadini soprattutto anziani senza conoscenze informatiche, si traducono di fatto nella negazione dell’esercizio di un servizio, alle fasce più deboli e meno tutelate.

Avviso affisso a Piazza Giulio Cesare

