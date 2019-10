Proclamati oggi a Milano i nomi dei 25 vincitori del riconoscimento The WineHunter Award Platinum della categoria Wines e i 10 della categoria Old Vintage Collection Ante 2011.

In occasione dell’apertura della Milano Wine Week il WineHunter Helmuth Köcher premia con il più alto riconoscimento della sua guida The WineHunter Award le migliori eccellenze nella categoria vini.

E nei giorni 11 e 12 ottobre, durante l’evento milanese del vino, a Palazzo Bovara si svolge per la prima volta l’Anteprima MWF Milano, in attesa di Merano WineFestival (8-12 novembre).

Milano, 7 ottobre 2019 – Dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca delle migliori eccellenze vitivinicole e culinarie italiane e la pubblicazione della guida The WineHunter Award, oggi il WineHunter Helmuth Köcher, ha assegnato il massimo riconoscimento, The WineHunter Award Platinum, ai vincitori della categoria Wine e a quelli della categoria Old Vintage Collection Ante 2011. E per farlo ha scelto Milano e l’apertura della Milano Wine Week, alla Terrazza Belvedere del Palazzo della Regione Lombardia. Sempre a Milano, l’11 e 12 ottobre, si svolge l’evento Anteprima MWF Milano che per la prima volta porta nel capoluogo lombardo una preview dell’evento del vino più glamour, la 28^ edizione di Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre. E proprio in occasione dell’evento meranese saranno premiati anche i vincitori di The WineHunter Award Platinum per la categoria Food Spirits Beer nella speciale location del vigilius mountain resort, domenica 10 novembre.Durante l’anteprima milanese che si svolge nella raffinata location di Palazzo Bovara, una selezione di produttori presenti a Merano WineFestival presentano le loro eccellenze enologiche già premiate dalla guida The WineHunter Award con i riconoscimenti Rosso e Gold. L’anteprima inoltre ospita la conferenza stampa nazionale di Merano WineFestival, in programma l’11 ottobre alle 14.00 e riservata ai media accreditati. A seguire si apre l’evento, che dalle 15.00 alle 17.00 è dedicato a clienti B2B, operatori del settore e stampa, e dalle 17.00 alle 21.00 si apre ai clienti B2C e ai privati. Il 12 ottobre il programma prevede l’apertura alle 11.00 per clienti B2B, operatori e stampa, mentre dalle 14.00 alle 18.00 la possibilità di partecipare anche per i clienti B2C e ai privati.

Ecco l’elenco completo dei premiati con The WineHunter Award Platinum:

CATEGORIA WINE

Alto Adige – Südtirol

Kellerei St. Michael Eppan

2016 The Wine Collection Sauvignon Alto Adige – Südtirol DOC

Kellerei Tramin

2016 Terminum Vendemmia Tardiva Gewürztraminer Alto Adige – Südtirol DOC

Schreckbichl – Colterenzio

2015 Lr Alto Adige – Südtirol DOC

Tenuta Alois Lageder

2016 Cason Bianco Viognier – Petit Manseng Vigneti delle Dolomiti IGT

Basilicata

Elena Fucci

2017 Titolo Aglianico Del Vulture DOC

Paternoster

2015 Rotondo Aglianico Del Vulture DOC

Campania

Galardi

2017Terra Di Lavoro Campania Rosso IGT

Friuli Venezia Giulia

Alessio Komjamc e Figli

2018 Collio Pinot Bianco DOC

Lombardia

Nino Negri

2016 Sfursat 5 Stelle Sforzato Di Valtellina DOCG

Piemonte

Braida

2016 Bricco Dell’Uccellone Barbera D’Asti DOCG

Fenocchio Giacomo

2013 90 Barolo Bussia Riserva DOCG

Parusso Armando

2015 Barolo Bussia DOCG

Pio Cesare

2015 Barbaresco DOCG

Rocche Dei Manzoni

2014 Vigna Cappella di S. Stefano Barolo Perno DOCG

Sicilia

Passopisciaro

2017 Franchetti Terre Siciliane Rosso IGP

Toscana

Castello di Ama

2016 L’Apparita Toscana IGT

Duemani

2016 Suisassi Costa Toscana IGP

Il Marroneto

2013 Madonna Delle Grazie Brunello Di Montalcino Riserva DOCG

Le Macchiole

2016 Messorio Toscana IGT

Montevertine

2016 Le Pergole Torte Toscana Rosso IGT

Ornellaia

2016 Ornellaia Bolgheri Rosso Superiore DOC

Tenuta Biserno

2016 Biserno Toscana Rosso IGT

Vecchie Terre Di Montefili

2015 Anfiteatro Toscana IGT

Trentino

Pojer e Sandri

2016 Merlino VDT

Veneto

Carlo Ferragù

2014 Amarone Della Valpolicella DOCG

CATEGORIA VINTAGE COLLECTION ANTE 2011

Campania

Fontanavecchia

2008 Libero Falanghina del Sannio Taburno DOC

Lombardia

Cà Del Bosco

2010 Annamaria Clementi Rosé Franciacorta Riserva DOCG

Piemonte

La Scolca

2007 Soldati La Scolca D’Antan Blanc De Blancs Cortese di Gavi VSQ

Trentino

Ferrari

2010 Ferrari Perlé Bianco Trento Riserva DOC

Maso Martis

2009 Madame Martis Trento Riserva DOC

Sardegna

Silvio Carta

1968 Vernaccia Di Oristano Riserva DOC

Tenute Olbios

2007 In Vino Veritas Vermentino di Sardegna DOC

Veneto

Ernesto Ruffo

2009 Amarone Della Valpolicella DOC

Garbole

2010 Hatteso Amarone Della Valpolicella Riserva DOCG

Gerardo Cesari

2010 Bosan Amarone Della Valpolicella Classico Riserva DOCG

CATEGORIA CULINARIA – Food Spirits Beer

FOOD

Abruzzo

Elite Tartufi

Miele Biologico di Acacia al Tartufo Bianco Pregiato Scagliato

Campania

Adolfo Grimaldi

Gioia Crema Spalmabile alla Nocciola Tonda di Giffoni

Emilia – Romagna

Acetaia Sereni

Mioaceto Sigillo Oro 25 Anni

Antica Corte Pallavicina di Terre Verdi

Culatello di Zibello DOP

Upstream Italiana

Upstream Gold Edition

Lazio

Tenuta Il Radichino

Toma Reale

Liguria

Frantoio di Sant’Agata D’Oneglia di Mela

Olio EVO Oro Taggiasco Cru di Montagna

Marche

Regina Dei Sibillini

Spaghetti Lunghi Senatore Cappelli

Si.gi.

Confettura Di Morici

Toscana

Salumificio Patrone

Lombè Lombata al Vino Rosè

SPIRIT

Alto Adige – Südtirol

Roner Distillerie

Grappa Gewürztraminer Riserva

Friuli Venezia Giulia

Nonino Distillatori

Nonino Gingerspirit

Piemonte

Bosso

La Rionda – Grappa di Barbera Invecchiata

Distilleria Sibona

Grappa di Arneis

Mazzetti D’Altavilla

Riserva Segni

BEER

Piemonte

Selezione Baladin

Xyauyu’ Kioke

