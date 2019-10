Fiere #EduCanada2019: Studiare nel posto più cool del mondo!

Roma – Il Canada è al Top dei paesi dove studiare all’estero e il trend è in continua crescita. Merito anche dell’Ambasciata del Canada in Italia che, puntuale ogni autunno, rinnova l’appuntamento con la grande Fiera EduCanada.

Giunta alla settima edizione, il grande Salone dell’Istruzione in Canada propone nuovamente una vasta gamma di opportunità formative tutte da scoprire. Anche quest’anno, l’appuntamento è doppio: Milano martedì 8 ottobre e Roma giovedì 10 ottobre.

Studenti di ogni ordine e grado e giovani professionisti sono invitati a conoscere le occasioni che il Canada offre per sviluppare nuove competenze e conoscenze professionali, culturali e linguistiche.

Gli appuntamenti dell’edizione 2019 sono i seguenti:

Milano, martedì 8 ottobre | dalle 10.30 alle 17.30 Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61

Roma, giovedì 10 ottobre ǀ dalle 10.30 alle 17.30 Roma Eventi Piazza di Spagna, Via Alibert 5/a

L’Ambasciata del Canada è particolarmente onorata di ospitare Gisella Langé, Ispettrice Tecnica di lingue straniere presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per un intervento-dibattito, in inglese e francese, sull’importanza dell’apprendimento delle lingue straniere e della mobilità studentesca. Docenti e studenti sono dunque invitati a partecipare all’incontro che avrà luogo dalle ore 12.00 alle 13.00 all’interno delle Fiere EduCanada nei giorni 8 ottobre (Milano) e 10 ottobre (Roma).

In vetrina alle Fiere Educanda 2019 ci saranno 45 espositori, tra cui:

20 distretti scolastici / high-school con i loro programmi di trimestri, semestri, anno alle superiori e summer school.

Cinque scuole e accademie di lingue con una ricca offerta di corsi e soggiorni linguistici in inglese e francese.

20 università, college e scuole di specializzazione tra le più prestigiose e rinomate del Canada, tra cui University of British Columbia, Glendon at York University, Lakehead University, Université di Québec à Rimouski, Vancouver Film School, le scuole di scienze applicate quali George Brown College e Centennial College, l’Aviation College (solo a Milano) e i programmi MBA della Desautels school of management / McGill Universty, solo per nominarne alcune.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della Fiera è totalmente gratuito. Informazioni sugli espositori canadesi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Ambasciata www.canada.it.

In sintesi, questi punti di forza del Canada: una formazione eccellente a costi competitivi, un ottimo tenore di vita in un Paese sicuro e bellissimo. Il numero di studenti internazionali in Canada è in costante aumento: nel 2018 sono stati oltre 570.000, attirati dall’eccellenza dell’istruzione e dalle brillanti prospettive di carriera. Inoltre il Canada offre l’opportunità di coniugare studio e preparazione professionali, consentendo anche di lavorare mentre si studia!

Città come Toronto, Vancouver e Calgary sono classificate tra le più vivibili al mondo secondo l’Economist Intelligence Unit, e Montréal è stata incoronata miglior città al mondo per gli studenti (QS Best Student City rankings). Nelle statistiche dell’HSBC il Canada figura ai primi posti per tasso di impiegabilità, che raggiunge il 95% per i diplomati e laureati al college (fonte: Statistics Canada).

Com. Stam.