L’Arancino siciliano ottiene il titolo “the largest arancino” nel Guinness World Eecords®

METRO Italia, partner dei professionisti della ristorazione, sceglie la cornice di Catania per l’incoronazione dell’arancino più grande del mondo: 32,7 kg di gusto e tradizioni che ottengono il titolo “the largest arancino” nel GUINNESS WORLD RECORDS®

San Donato Milanese, 05 ottobre 2019 – Nella splendida cornice del centro storico di Catania, METRO Italia ha organizzato un evento pubblico per celebrare l’arancino dei record.Il precedente record di 20 kg, registrato dal Guinness World Records®, è stato battuto oggi 5 ottobre 2019 dai cuochi Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna, che hanno preparato e fritto l’arancino più grande del mondo: 32,7 kg di gusto e passione per la tradizione gastronomica siciliana rinomata in tutto il mondo.

Ad accogliere i presenti in piazza Mirko Mengozzi, conduttore radiofonico e presentatore dell’intera serata, che ha dato spazio ai saluti di benvenuto del Sindaco Salvo Pogliese e di METRO Italia, e ha condotto il cooking show di Alessandro Ingiulla, il più giovane chef stellato d’Italia, naturalmente catanese, che ha scaldato il pubblico e lo ha preparato al clou della serata.

La piazza ha partecipato con entusiasmo fino al momento della proclamazione quando il giudice di gara, rappresentante del Guinness World Records®, ha dichiarato il peso e quindi stabilito il nuovo record.

“La valorizzazione della tradizione gastronomica italiana è per METRO Italia un impegno concreto che perseguiamo quotidianamente nel nostro business così come in ogni nostra iniziativa sul territorio nazionale.” afferma Tanya Kopps, CEO Metro Italia. “L’arancino dei record vuole rappresentare concretamente e in modo ludico la nostra passione per il mondo della ristorazione. Un ringraziamento speciale va al Sindaco Pogliese e all’intera città di Catania per averci ospitato in questa giornata speciale”.

A chiudere la serata non poteva mancare l’annuncio in chiave “antispreco” di METRO Italia, che ha donato il mega arancino a Banco Alimentare.

“In qualità di partner dei professionisti della ristorazione, come azienda sentiamo la responsabilità di contribuire attivamente alla lotta allo spreco alimentare”, afferma Milvia Panico, Responsabile Comunicazione e CSR di METRO Italia. “La partnership tra Banco Alimentare e METRO Italia è consolidata da ormai 10 anni e si sostanzia nella donazione continuativa delle eccedenze dei nostri punti vendita. L’omaggio del mega arancino al Banco è un ulteriore simbolo di questa collaborazione, fondamentale per il nostro impegno verso una ristorazione sempre più consapevole e sostenibile”.

