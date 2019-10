Inaugurata stamani la Casa delle Farfalle di Palermo

La primavera sboccia in autunno a Palermo. Oggi taglio del nastro della seconda edizione della Casa delle Farfalle a Palazzo Riso. Natura e cultura in un eden terrestre in pieno centro cittadino.

A Palermo la primavera è nuovamente sbocciata. Anche se siamo in pieno autunno. Inaugurata stamani la seconda edizione della Casa delle Farfalle a Palermo, ancora una volta ospite del bellissimo Palazzo Riso, sede del Museo di arte moderna e contemporanea, in corso Vittorio Emanuele n.365. Un’esplosione di sfumature, di vivacità e di leggiadria che ha già incantato il pubblico che ha partecipato all’opening, circondato dai mille colori delle centinaia di farfalle che qui trovano speciale dimora: specie rare e tutte bellissime. Presenti le autorità, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il neo direttore del Museo Riso, l’architetto Luigi Biondo, l’ideatore e organizzatore del progetto della Casa delle farfalle Enzo Scarso, e tanti, tantissimi curiosi che hanno voluto trascorrere questo sabato in un vero e proprio angolo di paradiso. Tra gli intervenuti anche Valeria Patrizia Li Vigni, ex direttrice del Riso e attuale dirigente della Soprintendenza del Mare.

Soddisfatto il neo-direttore del Museo d’arte moderna e contemporanea, l’architetto Luigi Biondo: “Il nostro museo accoglie nuovamente con piacere la Casa delle Farfalle. Sarà l’occasione per fare completare ai tanti visitatori del museo un percorso che si sostanzia delle esposizioni d’arte di pregio. Siamo un museo sempre più radicato sul territorio e aperti al territorio come nel caso di questo speciale connubio tra arte e natura“.

La Casa delle Farfalle riparte a Palermo dopo una fortunata edizione che ha visto anche la presenza di tanti turisti oltre che di numerose scolaresche che hanno avuto modo di avvicinarsi alla botanica e alla scienza.

“La Casa delle Farfalle è ormai divenuta patrimonio dei palermitani – spiega l’ideatore Enzo Scarso – Anche quest’anno accoglierà nella sua magia le migliaia di visitatori provenienti da ogni parte della Sicilia per visitare le sue fiabesche abitanti“.

In alcune giornate sarà possibile, per gli studenti, accedere gratuitamente. “La città di Palermo torna a ospitare un’iniziativa che già lo scorso anno ha avuto uno straordinario successo – ha commentato il primo cittadino Orlando – nel cuore cittadino un eden terrestre davvero magnifico dove il tempo sembra fermarsi. Palermo offre così un’attrattiva unica in termini di bellezza e persino d’interesse scientifico che richiamerà tantissimi curiosi e appassionati dal resto della regione e da fuori Sicilia. Non solo storia, architettura, nella nostra città si tornerà a respirare aria di primavera con largo anticipo“.

L’Amministrazione comunale ha da subito appoggiato il ritorno del progetto, concedendo il gratuito patrocinio del Comune di Palermo e impegnandosi affinchè possa essere veicolato attraverso i canali istituzionali dell’ente. Inoltre ha concordato due importanti agevolazioni per i giovani palermitani, garantendo l’ingresso gratuito ogni secondo lunedì del mese alle scolaresche della città e l’accesso libero ogni secondo martedì del mese agli alunni palermitani se accompagnati dai genitori paganti: un incentivo considerevole per stimolare il coinvolgimento dei giovani a questo universo così affascinante, grazie alle interessanti spiegazioni e curiosità sul “mondo farfalla”, sugli altri speciali animali e sulle varie specie vegetali ospitati nella casa.

La Casa delle Farfalle resterà fruibile fino al prossimo 31 dicembre. Apertura tutti i giorni dalla 9 alle 18. La domenica e festivi orario continuato dalle 10 alle 19. Per info prenotazioni scuole 392.9010349 e 335.7878895. Per informazioni www.lacasadellefarfalle.com

Com. Stam.