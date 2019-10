Figuccia contro Micciché, Calderone (FI): “Attacco volgare e gratuito, non so che conseguenze politiche può avere all’interno della Maggioranza”

Palermo, 05/10/2019: “L’attacco di ieri dell’onorevole Figuccia nei confronti di Micciché è inaccettabile. Affermare che il Presidente abbia rubato il futuro dei nostri figli è una dichiarazione che Forza Italia respinge e rispedisce al mittente.

Un’affermazione di una gravità inaudita e dai contenuti inaccettabili. La politica non si fa gettando benzina sul fuoco da Giletti, fomentando odio su chi ha mantenuto sempre un equilibrio straordinario in Aula, pensando al bene dei siciliani, come Micciché ha sempre fatto. Piuttosto, perché in prima serata su La7, Figuccia non parla delle macerie che abbiamo ereditato dal Precedente Governo? È inoltre, in che modo Miccichè avrebbe rubato il futuro dei nostri figli? La buona politica è risolvere i problemi come tutti i giorni facciamo all’Ars. È chiaro che così si crea una situazione anomala in quanto l’on. Figuccia fa parte della coalizione di Maggioranza. È un problema che l’Udc dovrà risolvere al proprio interno perché noi non sappiamo che pieghe prenderà questa grave affermazione, che noi come partito non possiamo accettare”. Figuccia non può permettersi di affermare che noi siamo i responsabili del delicato momento che sta vivendo la Regione, specie perché ci sono assessori e undici deputati di Forza Italia che lavorano dalla mattina alla sera per cambiare le cose. È un volgare attacco che noi non possiamo accettare”. A riferirlo a nome di tutti i deputati e assessori di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana è il Capogruppo, on. Tommaso Calderone.

