Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane Incontrano l’On. Tommaso Calderone

“Quando ho iniziato a svolgere il mio ruolo all’interno dell’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane, con delega alle politiche sociali tra i punti da conoscere ed approfondire ho messo la moneta complementare, uno strumento che reputo importantissimo ed efficace per sviluppare lo strato economico-sociale delle comunità.”

Lo dichiara Alessio Cavacece Consigliere dell’Ufficio di Presidenza dell’organo dei giovani Siciliani, il quale nel suo ruolo ha iniziato ad intraprendere delle relazioni per approfondire il tema.”Quando ho saputo che l’On. Tommaso Calderone aveva già presentato un d.d.l. su questo tema – continua Cavacece – non potevamo non incontrarlo per congratularci per quella che appare una iniziativa lodevole e rivoluzionaria. L’onorevole si è mostrato molto disponibile chiedendoci persino una nostra lettura per eventuali miglioramenti. Effettivamente con l’aiuto dell’esperto di politica monetaria e amico Cosimo Massaro, il testo ci è risultato condivisibile. Esso è fondato sulla base del modello Sardex che sta avendo grande successo in Sardegna.”

Oltre a seguire l’iter per l’approvazione del d.d.l. in merito, l’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane, potrà discutere su questo particolare ed innovativo strumento puntando ad invitare ospiti di livello nazionale per accrescere la conoscenza sulla tematica e puntare a creare una forte rete con professionisti, commercianti e aziende che potrebbero entrare nel circuito affinché promuovano ulteriormente l’economia locale.

