Ricordando il 97° anniversario della nascita di Ciccio Ingrassia

Voglio rendere omaggio alla memoria del grande attore palermitano Ciccio Ingrassia nato il 5 ottobre del 1922 nel quartiere Capo, in Via San Gregorio, nei pressi di Porta Carini e scomparso 16 anni fà(28/04/2003)a Roma.

Un’uomo ed un attore comico che insieme ad un’altro grande come​ Franco Franchi(morto il 09/12/1992 a Roma)fece circa 140 film, spettacoli televisivi sia in Rai che in Mediaset con numerose gag. Una persona con il suo carattere un pò diverso da Franchi, lui un pò restio alla sua privacy al contrario di Franchi più disponibile e malleabile con la gente. A scuola non andava bene, riuscì, comunque, a prendere la licenza elementare ma, dopo il primo ginnasio, abbandonò gli studi. Per tenersi

occupato fece diversi mestieri, barbiere, ragazzo di salumeria, falegname, calzolaio, quindi, appena 15enne, si specializzò come intagliatore modellista. Ma la sua vera passione era lo spettacolo e spesso, raggranellava qualche lira esibendosi come macchiettista, in feste di piazza o nei matrimoni. Più tardi, frequentando il bar che si trovava all’interno del cine-teatro Massimo, detto “bar degli artisti” ma, dai frequentatori, noto come la “legione straniera”, conobbe un giovane artista, Enzo Andronico (Palermo 13/5/1923-26/9/2002) che, in seguito, avrebbe preso parte a numerosi film e trasmissioni televisive con la coppia Franco & Ciccio.

Con Andronico e un altro comico di nome Ciampolo, Ingrassia formò il Trio Sgambetta che partecipò a diversi spettacoli di piazza e in teatrini di provincia. Nei primi anni cinquanta, Ingrassia, per caso, notò un giovane che si esibiva in diverse piazze palermitane con un’ improvvisata orchestrina, e con le sue ineguagliabili smorfie, battute, parodie, imitazioni, intratteneva i passanti che si fermavano, sempre più numerosi, incuriositi e divertiti. Quell’artista di strada era il futuro Franco Franchi, col quale, nel 1954, Ingrassia fece coppia e le loro macchiette, per un certo periodo divertirono ancora matrimoni, battesimi e feste di piazza. Comunque anche lui essendo palermitano era molto affezionato alla sua città.

Dal suo matrimonio con Sara Cali'(anch’essa siciliana e morta a marzo del 2019)in famiglia è nato un figlio che ha seguito la scia artistica, Giampiero bravo attore con tanti spettacoli teatrali di successo e alcuni telefilm televisivi. Il 10 dicembre 2012 la città di Palermo su mia proposta storico dei due comici a venti anni dalla morte di Franco Franchi e nel 90° anno della nascita di Ciccio Ingrassia, ha intitolato al duo comico palermitano la piazzetta sita alle spalle del Teatro Biondo e a ridosso di via Venezia con la scopertura di una targa in memoria dei due attori.

Significativo il posto prescelto, poiché Franchi e Ingrassia in quella zona muovevano i primi passi artistici, notati anche da Domenico Modugno che li fece esibire con uno spettacolo al Teatro Biondo(Rinaldo in campo)infatti nella stessa piazzetta il 9 gennaio 2015 è stata dedicata una villetta anche allo stesso Modugno e adesso i “tre briganti” di Rinaldo in campo si sono ritrovati di nuovo insieme nella bella Palermo, mentre il 9 dicembre 2015 lo scultore Gianfranco Ragusano ha voluto donare al comune di Palermo un bassorilievo raffigurante i volti di Modugno, Franchi e Ingrassia ed installato nella piazzetta Franchi-Ingrassia.

Il 6 maggio 2017 i due attori sono stati ricordati insieme con la realizzazione di un annullo filatelico in occasione del concorso di cortometraggi “Paternò in corto”, giunto alla seconda edizione, che si è svolto a Paternò. L’evento è stato organizzato dal Centro Studi e Ricerche U.P.I.S. (Uniti Per Il Sud), con la collaborazione del Comune di Paternò .

Com. Stam.

1 Giampiero e papà Ciccio Ingrassia

2 Franchi-Li Causi-Ingrassia 1981

3 famiglia ingrassia

4 bassorilievo ingrassia franco franchi

5 Telegatto Franco e Ciccio 1984

6 targa Piazzetta Franchi-Ingrassia