Palermo Appello del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e del Vescovo Heinrich Bedford-Strohm presidente del consiglio della chiesa evangelica tedesca (EKD)

L’appello pronunciato stamani, al termine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, dal Vescovo Heinrich Bedford-Strohm, Presidente del Consiglio della Chiesa evangelica tedesca (EKD) e dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando

Il nuovo Parlamento europeo ha iniziato i lavori. La nuova Commissione europea lo farà prevedibilmente il 1 novembre. Ciò nonostante l’Europa vive ancora tante tensioni, istanze populiste e estremiste, intolleranza e razzismo. E l’Europa non ha ancora definito una visione chiara per una soluzione alla catastrofe umana che da anni si consuma nel Mediterraneo.

Persone continuano a tentare di attraversare prima il deserto e poi il Mediterraneo per sfuggire a guerre, terrore, persecuzioni e in cerca di una vita migliore in Europa. E questo nonostante il Mediterraneo, frontiere meridionale del nostro continente, continui ad essere la più mortale frontiera del mondo. Già oltre 1000 esseri umani sono morti annegati 1 nell’anno corrente e il numero reale è stimato in molto di più.

A settembre i Ministri dell’Interno di alcuni Stati membri europei hanno espresso la loro volontà di trovare una soluzione sostenibile per salvataggio e ricollocazione di migranti dal Mediterraneo. Noi speriamo che da questo si svilupperà presto una unione di Stati che percepiscono in modo solidale la responsabilità per persone salvate nel mar Mediterraneo. Inoltre serve una soluzione a lungo termine e in tutta Europa per l’accoglienza umana in condivisione solidale e un accordo sulla riforma del comune sistema di asilo europeo.

Insieme a Sindaci di città e comuni, Chiese e società civile in tutta Europa noi rivolgiamo questo nuovo appello a Governi, Parlamenti e alla Commissione dell’Unione Europea:

Difendere il diritto alla vita e al soccorso a mare come obbligo morale e giuridico! Il salvataggio in mare è un compito statale che deve essere attuato da parte dei governi europei. Chiediamo perciò l’immediata ripresa del salvataggio nel Mediterraneo da parte degli stati.

Porre fine immediatamente alla criminalizzazione e l’intralcio delle operazioni di salvataggio di vite in mare! Per via della urgenza del salvataggio di vite in mare siamo fiduciosi che le navi di salvataggio sequestrate o bloccate saranno rilasciate in tempi brevi.

Intraprendere misure efficaci in direzione di un sistema di Asilo su livello europeo! Persone che fuggono hanno bisogno di sicurezza, protezione e di una prospettiva.

Noi quindi speriamo in una politica che rispetti i richiedenti asilo e protezione umanitaria ed i migranti nella loro dignità e nei loro diritti umani, anziché puntare su deterrenza e isolamento.

Palermo Appell 2.0

Das neue EU-Parlament hat seine Arbeit aufgenommen. Die neue EU-Kommission wird dies voraussichtlich am 1. November tun. Doch in Europa herrschen nach wie vor starke Spannungen, populistische und extremistische Tendenzen, Intoleranz und Rassismus. Und die europäischen Regierungen haben bis heute keine klare Vision für eine Lösung jener humanitären Katastrophe, die sich seit Jahren im Mittelmeer abspielt.

Menschen versuchen weiterhin, erst durch die Wüste und dann über das Mittelmeer vor Krieg, Terror, Verfolgung und auf der Suche nach einem würdigeren Leben nach Europa zu flüchten. Und das obwohl die südliche Außengrenze unseres Kontinents, weiterhin die tödlichste Grenze der Welt ist: Mehr als 1000 Menschen sind bereits in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken1 und die Dunkelziffer der Opfer wird auf ein Vielfaches geschätzt

Innenminister mehrerer europäischer Staaten haben im September auf Malta den Willen ausgedrückt, eine tragfähige politische Lösung für die Rettung und Verteilung von Bootsflüchtlingen zu finden. Wir hoffen, dass sich hieraus schnell ein breiteres Bündnis europäischer Staat entwickelt, die solidarisch die Verantwortung für im Mittelmeer Gerettete wahrnehmen. Darüber hinaus braucht es langfristige und europaweite Lösung für die humane Aufnahme von Flüchtlingen in fairer Verantwortungsteilung und eine Einigung über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.

Gemeinsam mit Bürgermeistern von Städten und Gemeinden, Kirchen und Zivilgesellschaft in ganz Europa richten wir daher unseren erneuten Appell an die Regierungen, Parlamente und die Kommission der Europäischen Union:

Das Recht auf Leben sowie die Seenotrettung als moralische und rechtliche Pflicht zu verteidigen! Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe, die durch die europäischen Regierungen wahrgenommen werden muss. Wir fordern daher die sofortige Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im Mittelmeer.

Die Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung sofort zu beenden! Angesichts der Dringlichkeit der Rettung von Menschenleben auf See hoffen wir auf die Freigabe aller beschlagnahmten oder festgehaltenen Rettungsschiffe.

Effektive Schritte in Richtung eines funktionierenden und humanen Asylsystems auf europäischer Ebene zu unternehmen! Menschen auf der Flucht bedürfen Sicherheit, Schutz und eine Perspektive. Deshalb hoffen wir auf eine Politik, die Schutzsuchende und Migranten in ihrer Menschenwürde und ihren Menschenrechten achtet anstatt auf Abschreckung und Abschottung zu setzen.

