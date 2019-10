L’ARS stabilizza Asu e precari Camera di Commercio, Mancuso (FI): “Segno di maturità politica”

Palermo: “L’approvazione dell’articolo per la stabilizzazione degli Asu e dei dipendenti delle Camere di Commercio è un segno di grande maturità politica. Condividere la felicità con i tanti, ormai per poco, lavoratori precari è la cosa più bella che può capitare a chi come me sta lontano dal populismo e dalle vane promesse”.

Così in una nota il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, circa l’approvazione della norma a tutela dei precari, votata favorevolmente nella seduta di ieri a Sala d’Ercole.

“Nessuno ha merito su tale vicenda – conclude il Parlamentare. In questi casi non si guarda il colore politico anzi, si oltrepassa lo steccato delle formalità in nome dei padri e madri di famiglia che dopo decenni di precarietà oggi trovano risposta. Sono loro i veri artefici della vittoria: hanno il merito per aver resistito in questi lunghi anni, non lasciandosi scoraggiare, continuando con dedizione il proprio servizio al territorio”.

Com. Stam.