Civita partono i progetti di Servizio Civile

A giorni partiranno due progetti di Servizio Civile. Saranno impiegati dieci giovani. Le domande scadranno il prossimo10 ottobre.

Un progetto riguarderà la promozione della cultura del rispetto del territorio. L’altro il potenziamento dei processi di sostegno, supporto e inclusione sociale di persone e interi nuclei familiari disagiati

A giorni partiranno i due progetti di servizio civile promossi dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tocci e dagli assessori Vincenzo Mastrota (vice sindaco) e Vincenzo Oliveto. “Dieci giovani, tra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati, per 12 mesi, nel servizio civile e potranno arricchire le proprie competenze da poter spendere nel mondo del lavoro. Sei giovani saranno impiegati nel progetto “Stai Allerta” e quattro nel progetto “Marinella amica in Rete”. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione scadrà alle ore 14 del prossimo 10 ottobre. Quest’anno, tra le altre cose e per la prima volta, la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere, negli orari d’ufficio, presso la sede del Comune di Civita o consultare il sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.civita.cs.it.

A renderlo noto è il vice sindaco nonché assessore al Servizio Civile e Demografico, all’Agricoltura e alle Innovazioni tecnologiche, Vincenzo Mastrota. “Con l’attivazione del progetto <Stai Allerta> che prevede l’utilizzo per 12 mesi di sei giovani, vogliamo concorrere – ha spiegato il vicesindaco del borgo italo – albanese, Vincenzo Mastrota – alla promozione della cultura del rispetto del territorio come strumento per ridurre il valore di rischio, ossia di migliorare la tutela dell’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Saranno verificate e mappate, tra le altre cose, tutte le aree colpite da roghi e le aree a rischio del territorio civitese. Tutte le attività – ha sottolineato il vicesindaco di Civita – saranno realizzate con l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti tutti i volontari impiegati nel progetto, in modo particolare i volontari a bassa scolarità, favorire la crescita personale del giovane volontario attraverso la sperimentazione di una dimensione di vita comunitaria basata sulla condivisione e sulla partecipazione. Con l’attivazione del progetto “Marinella amica in Rete”, che vedrà il coinvolgimento di quattro giovani, ci siamo proposti – hanno illustrato il primo cittadino, Alessandro Tocci, e il vicesindaco Vincemzo Mastrota – l’obiettivo di potenziare i processi di sostegno, supporto ed inclusione sociale di persone e interi nuclei familiari disagiati e di superare e attenuare, attraverso la promozione di processi di socializzazione e inclusione sociale, i pregiudizi culturali. I quattro volontari saranno occupati – hanno evidenziato i due amministratori di Civita – nell’azione sociale al fine di soddisfare i bisogni dei meno abbienti attraverso l’aiuto, il sostegno e il trasporto di minori e anziani in difficoltà, oltre che l’orientamento alle strutture sanitarie e ai servizi di assistenza”.

Com. Stam.

Civita Vincenzo Mastrota, vicesindaco