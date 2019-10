L’amministrazione Comunale, per il 4° anno consecutivo, organizza per il giorno 2 Ottobre “la festa dei nonni”. Anche quest’anno, in collaborazione con l’associazione “Centro Sociale Anziani”, l’iniziativa coinvolgerà tutti i nonni della cittadina e vedrà come cuore della festa la Villa Comunale, dove, grazie al lavoro dei volontari del Servizio Civile Universale, ci saranno giochi, karaoke ed un buffet.

L‘iniziativa partirà alle ore 16:30 dal centro sociale anziani, sito in via Dante, e procederà in corteo fino alla Villa Comunale. L’Assessore Manfrida: “il centro sociale anziani ci sta molto a cuore. L’importanza dei nonni nella nostra società, oggi è sempre più evidente. È nostro dovere riconoscere questa importanza, e dedicargli una giornata nel segno dello svago e del divertimento”.

Il Sindaco Conia: “Festeggiare i nonni significa valorizzare la nostra storia e le nostre radici, significa considerarli parte attiva della nostra società non a caso tutte le iniziative della giornata vedranno gli stessi protagonisti, ma significa anche far incontrare loro con le nuove generazioni perché non c’è futuro senza memoria”.

Com. Stam.