Susinno: “All’uscita del porto turisti accolti dai blocchi di cemento di Via Crispi. Siamo in un contesto turistico; Progetto dimenticato?”

Palermo: Il Consigliere Comunale Marcello Susinno di Sinistra Comune punta il dito sulla presenza di quei blocchi di cemento, che “accolgono” i turisti, posizionati proprio a ridosso dell’uscita principale del porto, in via Crispi e che dividono le due carreggiate.

Ho scritto al Sindaco – dice Susinno – rappresentando la necessità, tra l’altro, di istituire degli appositi percorsi viari, ma soprattutto pedonali al servizio dei tanti turisti che invece ancora oggi, purtroppo, si trovano, “costretti” a dover fronteggiare quei blocchi di cemento per entrare in città. Ho rappresentato che si tratta di una circostanza che “assume carattere di urgenza stante che deve essere affrontata nell’ambito dei lavori in superficie legati alla realizzazione dell’anello ferroviario”. Una questione che peraltro – continua Susinno – è legata non solo alla realizzazione della cosiddetta “rambra” di Via Emerico Amari in fase di completamento, ma anche per rendere più coerente l’intitolazione di quell’area dedicata allo scrittore Andrea Camilleri. E necessario – conclude Susinno – che nell’ambito del nuovo cronoprogramma i cui lavori dovrebbero concludersi entro settembre 2020, si includa anche questo intervento, per non rinviarlo ad un periodo successivo, al fine di non creare ulteriori comprensibili disagi nella zona interessata.

