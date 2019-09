Dall’oblò vedono il motore che si scoperchia al decollo, terrore tra i passeggeri a bordo del volo United Airlines. Ecco il video

Il 29 settembre dall’oblò del finestrino dell’aereo vedono un motore che perde un pezzo della copertura in fase di decollo dall’aeroporto di Denver e un brivido di paura corre lungo la schiena delle 189 persone a bordo del Boeing 737 della compagnia americana United Airlines, in volo da Denver e Orlando, negli Stati Uniti.

Il velivolo dopo essere salito a 3000 metri di altezza ha perso parte della copertura del motore pochi minuti dopo il decollo ed è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza. Sono stati i passeggeri a dare l’allarme, preoccupati per le anomale vibrazioni, e poi è bastato uno sguardo sull’ala per capire quello che stava succedendo. Il motore di sinistra infatti ha cominciato a perdere pezzi, e non solo quelli della copertura. Con un motore in meno il comandante è stato costretto ad un atterraggio di emergenza mentre tra i passeggeri regnava il panico. A bordo dell’aereo che operava il volo nazionale UA293 ci sono stati attimi di terrore: «Quando l’aereo ha accelerato per alzarsi abbiamo visto volare pezzi di motore e delle fiamme» ha raccontato un passeggero. I media americani riferiscono che non ci sono stati feriti. Sull’incidente indaga la Federal Aviation Administration.. Secondo quanto comunicato dalla United Airlines, i passeggeri e l’equipaggio non sono mai stati in pericolo. Di parere diverso Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” secondo cui guidare un aereo senza coperchio al motore non è una procedura usuale. Un danno di questo genere potrebbe anche obbligare i piloti a un atterraggio di emergenza. Per valutare esattamente cosa è accaduto sarà necessario aspettare l’esito dei controlli, affidati all’Ufficio federale per le verifiche degli incidenti aerei e ai tecnici della United Airlines. La paura nel video girato dai passeggeri: https://www.youtube.com/watch?v=sNkJx6atYTU#action=share

Giovanni D’AGATA

Com. Stam. fonte “Sportello dei Diritti”