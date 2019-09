Viaggi studio in Germania per studenti universitari. Le Borse di studio del DAAD

L’obiettivo è offrire agli studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli ambienti universitari locali e di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la politica e la cultura tedesca, oltre a quello di aumentare le proprie conoscenze riguardo un tema specifico attraverso incontri, visite e colloqui informativi.

Al tempo stesso, permette di contribuire al consolidamento dei contatti tra le due Università partecipanti.Organizzazione degli scambiIl gruppo visiterà almeno due università tedesche dove gli studenti parteciperanno al programma accademico. Verranno promossi anche incontri con studenti tedeschi, accademici e scienziati.Un programma culturale verrà organizzato per la sera e il weekend.I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese.La copertura economica prevede 50 euro a persona al giorno come contribuzione per le spese di viaggio e alloggio, assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civileStudenti o gruppi di studenti non possono candidarsi direttamente alla DAAD. I professori dell’università che hanno intenzione di partecipare dovranno inviare una candidatura e saranno responsabili per la scelta dei partecipanti.I termini previsti per iscriversi sono:

1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno

1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre

1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo.

Per dettagli ed informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani