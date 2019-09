Marina Paterna e il suo messaggio alle Forze dell’ordine

Oggi è San Michele Arcangelo Protettore della polizia di stato. Sapete del mio forte impegno e del mio sostegno alle Forze dell’Ordine.

Non posso che fare loro i miei più sentiti auguri. Perché, oggi, sentirsi davvero protetti e al sicuro per le strade è un lusso e per noi loro ci sono. Ci sono sempre, ogni dannatissimo giorno rischiano la vita e se si disperano lo fanno da soli. Poi, a volte, tra loro c’è chi non riesce a sopportare il peso di ciò che ha visto e di ciò contro cui lotta. Così, zitto zitto, porta quegli orrori dentro casa e non ce la fa, si suicida. Assurdo? No, possibile.

Adesso io vi chiedo, se provassimo a stare noi, da soli in casa, con difronte solo il telegiornale puntato dritto agli occhi e al cuore 24 su 24; distraendoci solo per qualche ora, giusto il tempo di dormire. Per poi ricominciare il nostro turno di sorveglianza, in un continuo stato di allerta e di impotenza. Impotenza, perché sono certa che ad un certo punto vorremmo una cosa sola: poter scappare. Ma il nostro lavoro ci tiene incollati davanti quello schermo senza alcuna via di fuga. Ogni canale è bloccato, come in uno show: “Signore e Signori… accomodatevi, va in onda la vita…” e lo show, si sa, deve pur sempre continuare. Se avessimo dei turni che ci fanno scambiare il giorno con la notte. Se una volta finito, invece, il nostro turno davanti la tv, ci alzassimo dalla poltrona, anzi no, dal sedile di un auto o per essere più veritieri, da una scomoda e gelida sedia, tenendo i piedi non adagiati in comode pantofole su un morbido tappeto, ma costretti in duri stivali che ogni giorno graffiano l’asfalto. Ogni giorno, incessantemente, senza tregua. Se, ad un tratto, decidessimo di alzarci e provassimo a tirare fuori un lunghissimo sospiro di sollievo; una volta tornati alle nostre vite, come se nulla fosse mai stato, come se nulla avessimo visto… La domanda è: Riusciremmo a scrollarci di dosso, dagli occhi e dal cuore, tutto il marcio e tutto lo schifo della società appena viste in una full immersion durata solo 24 ore?

Ebbene loro, ogni giorno, lottano per sopravvivere alla cruda realtà che si mostra così come è ai loro occhi. Nuda e cruda, senza filtri, senza pubblicità e senza intervalli che possano distrarli. Lottano con dedizione per riportare l’ordine. Non sono semplicemente esseri umani, sono eroi, gli eroi del nostro tempo. Perché non si fa il poliziotto o il medico perché non si trova lavoro, ma per vocazione. Credo sinceramente, e oggi dopo un’attenta riflessione ancor di più, che siano più simili a degli Angeli con la corazza, con l’armatura, non lucente ma impolvera, anche un po’ vissuta, ammaccata e sudicia. Credo che senza di loro avremmo davvero molta più paura. Credo che, ancor peggio ci faremmo giustizia da soli e sarebbe solo Caos.

Ma vi ripeto la domanda? Chi tutela loro?

Sì, perché anche loro vanno tutelati. Anche loro sono semplicemente uomini dietro una divisa. Divisa la stessa che il più delle volte è una corazza psicologica e rende il senso di una gigantesca squadra che in sinergia lavora ininterrottamente in ogni parte del mondo, contemporaneamente.

Perché, nonostante tutto, se nessuno li prende in volo questi Angeli, mentre stanno sprofondando giù. Perché, in fondo, se si suicidano uno dietro l’altro, come delle rigide pedine in fila indiana, un motivo ci deve pur essere e non va sottovalutato. Perché cadere nella spirale del Burnout, è un attimo.

Anche loro hanno bisogno di essere tutelati, supportati e rispettati. La verità è che loro vivono nell’Inferno della società, respirano le sue viscere, senza lamentarsi mai, districandosi tra le fiamme, ma non sempre riescono a sopravvivere e a uscire indenni da quel maledetto fuoco. Salvano vite e che siano Poliziotti, Agenti di Polizia Penitenziaria, Vigili del fuoco, Infermieri, Medici, spesso Oncologi sono loro, solo ed esclusivamente loro, a lottare in prima persona e a scendere in campo. Mentre noi restiamo incollati alla tv davanti i telegiornali nelle nostre calde case. Sono loro a sporcarsi le mani e a rischiare tutto e, prima di tutto e tutti, la loro vita. E se dovessi raccontarvela come in un film la storia sarebbe esattamente così:

Trasportano fuori dalle fiamme corpi indifesi. Neonati, anziani, donne, ubriachi, animali, madri, assassini, bambini. Ne escono sfiancati, moralmente distrutti, alcuni induriti, altri piegati ma nonostante tutto avanzano tra i detriti e riportano alla vita chi stava per perderla quella stessa vita. Questa, è l’unica immagine a colori che riesco a intravedere tra le fiamme. Come nella scena più apocalittica di un film in bianco e nero che rapidamente prende fuoco, dove le fiamme sembrano bruciare la pellicola stessa, lo schermo e la mia pelle.

Ci siamo mai davvero chiesti come ne escono? Con il peso di un corpo vivo, a volte già morto, tra le braccia. Affaticati, dolenti, ustionati ma… più di tutto: Soli.

Eppure, là fuori c’è un mondo ad aspettarli. Forse, a volte, anche le televisioni, i giornalisti. Ma… credo, che l’unica cosa di cui avrebbero bisogno… io credo, sia davvero solo ed esclusivamente di un caldo abbraccio, quello delle loro famiglie, quello dei loro superiori, quello dei loro figli, quello dello stato. Sì, perché soli sono entrati in quell’inferno e soli ne dovranno uscire. Ma come si fa? Ricordiamoci solo una cosa, loro ci danno aiuto incondizionatamente e noi, cosa facciamo per loro?

Oggi a Voi forze dell’ordine tutte, va il mio più sentito pensiero, che il mio profondo abbraccio vi arrivi davvero. Con tutta la mia profonda stima, a Voi, Marina Paterna.

Com. Stam. Francesca Proietti Cosimi