Relazione annuale, il Sindaco De Luca replica ai consiglieri del Pd: “Lamentele strumentali, mi sono confrontato con tutti i gruppi e nessuno ha mosso obiezioni sulla presentazione del documento”

Messina, 28/09/2019: “Mi dispiace che i consiglieri comunali del Pd abbiamo colto l’ulteriore occasione per una polemica strumentale: avevo già spiegato a tutti i gruppi consiliari che avrei comunicato il contenuto della relazione, prima alla cittadinanza e subito dopo avremmo aperto un dibattito in aula consiliare che comunque non sarà tendente a modificare il contenuto della relazione, bensì a esprimere una valutazione.

Non c’è nessuna mancanza di rispetto e in ogni caso il contenuto del documento non cambierà. Negli incontri che ho avuto con tutti i gruppi consiliari in questi ultimi quindici giorni, nessuno, dico nessuno ha manifestato alcuna perplessità o contrarietà rispetto a questa metodologia. Avrei anche accettano un’eventuale valutazione negativa, invertendo l’ordine: discutere in consiglio e poi in piazza. È risaputo da oltre un mese che avrei seguito queste tempistiche, ma nessuno dei gruppi mi ha manifestato perplessità, anche per posticipare ulteriormente la relazione che sto presentando in ritardo a causa dei miei problemi di salute”. A riferirlo è il Sindaco del comune di Messina, on. Cateno De Luca, in replica alle accuse dei consiglieri del Partito Democratico, i quali invocano in modo pretestuoso più rispetto.

“Mi dispiace – sottolinea il Primo cittadino – che i consiglieri del Pd abbiano perso ancora una volta il treno del buonsenso, restando fermi al palo delle polemiche, utili a nessuno, neanche a loro che hanno perso la preziosa opportunità di un proficuo dialogo.

“In ogni caso il dibattito in consiglio comunale ci sarà – ribadisce il Sindaco peloritano – in quanto la norma prevede che dovrà essere fatto entro dieci giorni dal deposito ufficiale della relazione che lunedì sarà approvata in Giunta e di conseguenza martedì trasmessa alla Presidenza del consiglio comunale. Avremo modo, come io spero, di entrare nel merito di ogni singolo argomento, per avere un quadro esaustivo e svelare alcuni passaggi amministrativi fino ad ora tenuti riservati che hanno causato delle disfunzioni addebitate ingiustamente a noi, da parte anche di alcuni consiglieri veterani che, a differenza dei neofiti, conoscevano la storia”.

“Ne hanno approfittato al solito per gettare la croce sulle nostre spalle. Io invece – conclude De Luca – porgo l’altra guancia e invito i consiglieri comunali del Pd ad essere presenti in piazza per dare un segnale di unità a Messina, la quale da noi si aspetta un lavoro costruttivo, risultati e non polemiche e strumentalizzazioni, necessarie solo a ricordare al mondo che gli autori di tali goliardate esistono e di tanto in tanto vogliono giustificare la loro presenza”.

