Confindustria, la linea Amarelli futuro: burocrazia e innovazione

Il patron della liquirizia ai vertici dell’associazione delle imprese da poco eletto presidente lancia la sfida. Nella seconda parte i reati di opinione e il rischio della reclusione. In studio il direttore di Altrepagine.it Fabio Buonofiglio e l’avvocato Simona Sisca

Corigliano Rossano, mercoledì 25 settembre 2019 Il futuro programmatico di Confindustria Cosenza e i reati di opinione. Sono i temi principali della puntata di questa sera in TALKING in onda su ESPERIATV – canale 18 – digitale terrestre – a partire dalle 22. Per chi vive fuori regione la trasmissione potrà essere seguita in streaming all’indirizzo https://www.esperia.tv/streaming-esperiatv/ – E nei giorni a seguire su Telelibera Cassano e su Teletebe. Mentre uno stralcio dell’edizione sarà diffuso sui canali social: informazionecomunicazione.it, rossanocalabro.it, coriglianocalabro.it, sibarinet.it.

Ospite in studio il neo presidente di Confindustria Fortunato Amarelli da poco eletto ai vertici della prestigiosa associazione di categoria. Il patron della liquirizia si è soffermato sulle politiche economiche da affrontare sin dall’immediato futuro, sulle problematiche attinenti le imprese, i crediti vantati dagli imprenditori nei confronti della pubblica amministrazione, i ritardi della burocrazia, lo sviluppo dei territori in chiave innovativa in stretto raccordo con l’Università della Calabria. A seguire i reati di opinione, il diritto di critica e di cronaca e il rischio della reclusione. Una recente pronuncia di Cassazione annulla un provvedimento nei confronti del giornalista Fabio Buonofiglio, direttore di Altrepagine.it. Con lui l’avvocato Simona Sisca.

Com. Stam.

Fortunato Amarelli

TALKING – MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18 del digitale terrestre: in seconda serata ogni mercoledì alle 22.00, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

TALKING SUI SOCIAL : da venerdì, un estratto di Talking sbarca sui social, siti, blog e pagine facebook: informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, radiocalabria.it.

PARTNER TALKING

ECOROSS – SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA – SERVIZI INTEGRATI – ENTI PUBBLICI – PRIVATI – COMUNITA’ – INDUSTRIE – C/DA S.IRENE – CORIGLIANO ROSSANO – TEL. 0983/565038

KELIWEB S.R.L. – VIA SAN BARTOLOMEO DIAZ, 35 – RENDE – TEL. 800.97.40.99 fax (+39) 178.273.92.25 – WWW.KELIWEB.IT

UCI – UNIONE COLTIVATORI ITALIANI – Sede regionale UCI Via Gronchi 09 – Corigliano Rossano – Info. 320.3295918

CASA DEL LIBRO I&C: “I RACCONTI DELL’ANIMA” DI MARIA CURATOLO E “O MAMMA, HO VISTO ROCCO RUSSO” EDITI DA I&C SONO disponibilità nelle seguenti edicole e librerie, oltre che online: