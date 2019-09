Ad Harvard con la borsa di studio

C’è tempo fino al 3 ottobre per presentare le domande per le borse di studio del Radcliffe Institute for Advanced Study di Harvard. L’stituto, nato nel 1999 dall’unione del Radcliffe College e l’Università di Harvard, concede sovvenzioni e fondi pensati per promuovere la ricerca, coinvolgendo studiosi e studenti di tutto il mondo.

In particolare l’Istituto annualmente prevede e finanzia percorsi di ricerca a 50 studiosi meritevoli. Le proposte di ricerca rientrano nel campo delle scienze ingegneristiche e matematiche I beneficiari delle borse di studio del Radcliffe Institute for Advanced Study di Harvard avranno la possibilità di trascorrere 9 mesi all’interno dell’Istituto per seguire e perseguire percorsi di ricerca in linea con le proposte presentate in fase di candidatura.Il periodo di ricerca va da settembre 2020 a maggio 2021. I Radcliffe Fellows avranno accesso agli spazi del campus, tra cui biblioteche, alloggi, sale studi e strutture sportive.I candidati devono essere specializzati in scienze, ingegneria e matematica, in particolare devono aver conseguito un dottorato di ricerca in settore affine a quello indicato, almeno due anni prima dell’assegnazione della borsa; aver pubblicato almeno cinque articoli su riviste specializzate. I borsisti ricevono uno stipendio di $ 77.500 più altri $ 5.000 per le spese del progetto. Inoltre, potranno, in casi eccezionali, ricevere fondi aggiuntivi per spese di trasloco, assistenza all’infanzia e alloggioPer fare domanda per le borse di studio è necessario presentare una proposta di ricerca da allegare insieme alla documentazione specifica e alle lettere di referenza richiesta.Per maggiori informazioni cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani