Mandatoriccio. Ecoross consegna ecobox negli uffici comunali. Trend in crescita

L’attività nell’ambito del servizio di Igiene Urbana. Prosegue la fornitura di attrezzature e contenitori agli utenti. Differenziata: percentuali in aumento ma si può fare di più.

Mandatoriccio – Avviata la seconda fase di allestimento del cantiere di Mandatoriccio nell’ambito del servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione comunale e attualmente gestito da Ecoross srl. Nella giornata di giovedì 19 settembre, il personale dell’azienda ha provveduto alla consegna e installazione degli ecobox per la carta e il multimateriale all’interno degli uffici comunali, da dove parte il buon esempio alla cittadinanza per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti che fa registrare percentuali positive.

Un trend in crescita nonostante tutte le problematiche legate alla stagione estiva, quando si registra una maggiore concentrazione di presenze turistiche e, di conseguenza, una maggiore produzione di rifiuti. Proprio alle zone ricettive è stata dedicata inizialmente l’attività di Ecoross che, subentrata nella gestione del servizio, ha proceduto in una prima fase alla fornitura di attrezzature e contenitori alle utenze commerciali e alla installazione di isole ecologiche di prossimità a servizio delle utenze domestiche nei villaggi. Ora si è passati alla seconda fase, che prevede la fornitura di attrezzature alle utenze domestiche e alle utenze uffici nel resto del territorio, cominciando dalla consegna di ecobox negli uffici Municipali a testimonianza dell’attenzione riservata alla raccolta differenziata e ad una migliore gestione complessiva dei rifiuti.

“La percentuale di raccolta differenziata raggiunta – afferma il sindaco di Mandatoriccio, Dario Cornicello – è sicuramente in crescita, ma possiamo e dobbiamo fare di più, puntando a percentuali maggiori che andranno ad incidere in maniera positiva anche sui tributi. Già quest’anno l’Amministrazione comunale ha ridotto la Tari per i cittadini, ma più differenziamo maggiori saranno i benefici per tutti”.

Da qui l’appello all’intera cittadinanza affinché si proceda ad una corretta separazione e ad un corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuti. Fondamentale la sinergia fra i tre attori principali: uffici comunali, gestore del servizio e cittadini.

Da parte dell’azienda Ecoross non mancherà il supporto al fine di garantire vicinanza costante ai cittadini. “Nei prossimi mesi – afferma il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross – proseguiranno le attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio per tutti gli utenti, già avviate in occasione della prima fase di allestimento e consegna attrezzature. Obiettivo dell’azienda è quello di raggiungere in maniera capillare tutti i cittadini al fine di sensibilizzare sull’importanza, nonché sui benefici, di una corretta raccolta differenziata per la quale è necessario creare un circuito virtuoso in modo da garantire anche un maggiore decoro urbano”.

Com. Stam.