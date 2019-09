Pulizia caditoie IV municipalità, disagi al minimo nonostante l’emergenza maltempo di ieri

Le poche ore di pioggia di ieri hanno rischiato di paralizzare la città e mettere in pericolo la sicurezza di tanti cittadini e il regolare flusso veicolare.

Fortunatamente il piano di lavoro messo in atto dall’amministrazione comunale, nelle precedenti settimane, per garantire la pulizia di tombini e caditoie, ha ridotto i disagi al minimo per i catanesi. “Strade trasformate in fiumi e piazze in laghi negli anni precedenti erano diventati episodi continui per la nostra circoscrizione- lo dichiara il presidente della IV municipalità Erio Buceti – puntualmente i residenti di San Giovanni Galermo e Cibali dovevano chiedere l’intervento dei vigili del fuoco: centinaia di chiamate che intasavano i centralini di via Beccaria. Oggi, invece, stiamo lavorando per invertire questa tendenza facendo in modo che i prossimi temporali, per quanto copiosi, non creino il “back out” in interi quartieri”. Ad essere monitorato è San Giovanni Galermo, il territorio più a nord della circoscrizione, soprattutto in via Mariani, via Acquario, via Guardia e via San Pietro Clarenza dove ieri si sono registrati alcune difficoltà al flusso veicolare. Da questo quartiere confluiscono le acque piovane provenienti da molti paesi dell’hinterland etneo. Da qui si crea un “fiume” che defluisce fino a sud, allagando la circonvallazione e il quartiere di Cibali. “Mi sto già attivando per monitorare la situazione attuale- ribadisce Buceti- stiamo raccogliendo eventuali segnalazioni da parte dei cittadini che vivono nelle zone che noi consideriamo ad alto rischio allagamenti. Passato il primo “banco di prova” infatti l’attenzione verso questo problema deve restare massima. Per questo la prossima settimana è mia intenzione convocare una conferenza dei servizi da cui iniziare una serie di sedute itineranti specifiche, con assessore e tecnici comunali, per verificare lo stato dei lavori all’impianto di deflusso delle acque piovane e stilare un piano sui lavori più urgenti da seguire nella IV circoscrizione”.

Il Presidente della IV Municipalità Erio Buceti

Com. Stam.

erio buceti presidente IV municipalità Catania