Palermo: Polizia municipale. Info viabilità sabato 21 e domenica 22 settembre

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana. Sabato e domenica continuerà la limitazione al transito prevista dall’ordinanza n. 1027/19 alle falde di Monte Pellegrino in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia.

Sabato via del Quattro Aprile, piazza Magione e via Lanza di Scalea subiranno variazioni alla circolazione veicolare per tre distinte manifestazioni. Domenica mattina nel quartiere ZEN si svolgerà una gara ciclistica e a Sferracavallo inizieranno i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano. Alle 12.30 verrà istituita la consueta area pedonale intorno allo stadio R. Barbera per l’incontro di calcio previsto per le 15; inoltre a partire dalle ore 17 in via Torremuzza si svolgerà la processione con il simulacro di Santa Rosalia.

Nel dettaglio:

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia (O.D. 1027/2019)

DALLE ORE 14 DEL 3 SETTEMBRE ALLE ORE 24 DELLA SECONDA DOMENICA DEL MESE DI SETTEMBRE E DALLE ORE 14 ALLE ORE 20 NEI SABATI E DALLE ORE 7 ALLE ORE 24 DELLE DOMENICHE, NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE DELLO STESSO MESE, DEL MESE DI OTTOBRE, SINO ALLA PRIMA DOMENICA DI NOVEMBRE, COMPRESA (salvo diverse disposizioni del Personale di cui all’ art. 12 del C.d.S. operante sui luoghi, secondo le esigenze)

· SOSPENSIONE DELL’ O.D. 911 DEL 30/7/2013

VIA PIETRO BONANNO, tratto compreso tra via Martin L. King e la Spianata della Sacra Grotta: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia; chiusura al transito veicolare (a partire da via Cardinale Rampolla), ad eccezione di:

· Veicoli di soccorso, di emergenza, della Protezione Civile e delle Forze dell’ Ordine;

· Autobus di AMAT Palermo S.p.A.;

· Pullman turistici e mini bus;

· Taxi;

· Veicoli dell’ Ente Gestore “Rangers d’ Italia”;

· Veicoli del Santuario/Curia/Diocesi/Religiosi e Religiose, o comunque in possesso di pass rilasciato dal Reggente del Santuario di Santa Rosalia, o identificabili dagli abiti (tuniche, tonache, paramenti, ecc.), qualora provengano al di fuori il Comune di Palermo e non siano in possesso del suddetto pass;

· Veicoli delle Associazioni dei volontari ed Amici del Santuario, accreditate e/o riconoscibili da apposito logotipo;

· Veicoli diretti al Centro Ricerche e Studi Direzionali – Castello Utveggio;

· Veicoli degli addetti al Servizio antincendio boschivo con mezzi propri;

· Veicoli di servizio delle Aziende che effettuano lavori di manutenzione (R.A.P., AMAT, AMAP, A.M.G., TIM, ecc.);

· Veicoli dei Residenti e delle Ditte per rifornimento idrico;

· Veicoli con a bordo diversamente abili muniti di contrassegno in corso di validità;

· Veicoli dei Titolari di attività commerciali con allocazione presso la Spianata della Sacra Grotta;

· Veicoli degli Operatori, Troupe teatrali e Tecnici radio-televisivi italiani ed esteri;

· Veicoli diretti al ristorante “Villa Costanza”, limitatamente al tratto da e per lo stesso;

Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di ogni area nei luoghi appresso specificati:

· PIAZZALE CARDINALE SALVATORE PAPPALARDO (tranne bus);

· VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la Spianata della Sacra Grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia;

· VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la via Monte Ercta ed il p.le Cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato direzione Santuario;

· SPIANATA DELLA SACRA GROTTA

· LARGO ANTONIO SELLERIO, comprese le anse;

· VIA MARTIN LUTHER KING: Istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Imperatore Federico (provvedimento valido il 3 ed il 4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi);

PROVVEDIMENTO VALIDO OGNI ANNO NELLE GIORNATE DI SABATO (dalle ore 15.30 alle ore 20.30) ed in quelle di DOMENICA (dalle ore 8 alle ore 20.30), NEL MESE DI OTTOBRE SINO ALLA PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE.

VIA PIETRO BONANNO, tratto compreso tra m. 150 prima e la stessa, della Spianata della Sacra Grotta:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni direzione di marcia.

DALLE ORE 23 DEL SABATO ALLE ORE 24 DELLA DOMENICA, NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLA SECONDA DEL MESE DI SETTEMBRE, DURANTE IL PERIODO DEI PELLEGRINAGGI, SI AUTORIZZANO I BUS AMAT A PERCORRERE LA VIA PIETRO BONANNO IN DIREZIONE CENTRO CITTA’, IN DEROGA ALL’ O.D. 911 DEL 30/7/2013, CON TASSATIVO DIVIETO AD APRIRE LE PORTIERE ED A FAR SCENDERE I PASSEGGERI TRA LE ORE 23 E LE ORE 6 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

Sabato 21 settembre

Ore 00.00 del 19 settembre 2019 fino alle ore 24.00 del 22 settembre 2019 – Piazza Magione – “NUMEN FEST LLAB” (O.D. 1059)

VIA CARLO RAO Intero tratto, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, compreso lo slargo interno.

VIA GAETANO FILANGERI, tratto compreso tra via Carlo Rao e via Carlo Botta: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARMELO PARDI Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FILIPPO EVOLA Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

PIAZZA MAGIONE Intera area: divieto di sosta con rimozione coatta

VIA MAGIONE Intero tratto: chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata

VIA CASTROFILIPPO Intero tratto: chiusura al transito veicolare e Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA TEATRO GARIBALDI Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA FRANCESCO RISO Intero tratto: chiusura al transito veicolare Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA DELLO SPASIMO Tratto compreso tra via della Vetriera e piazza Magione: chiusura al transito veicolare

Intero tratto: Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

VIA CARLO BOTTA Intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Ore 17 fino alle ore 24 – via del Quattro Aprile – Manifestazione di artigianato

VIA DEL QUATTRO APRILE, intero tratto: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione sui due lati della carreggiata.

Ore 19 – via Lanza di Scalea – Convocazione Regionale dei gruppi del Rinnovamento dello Spirito (O.D. 1061/19)

VIA LANZA DI SCALEA, all’altezza dell’ultimo varco, che sarà invertito, ubicato sulla carreggiata laterale di mare, pressi “MD Discount”, obbligo di svolta a sx sulla carreggiata centrale. Nel tratto a seguire il varco e fino al Largo Caduti Di El Alamein, chiusura al transito veicolare, ed istituzione della zona rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

Domenica 22 settembre

Ore 8.30 – ZEN – Manifestazione Ciclistica Internazionale denominata “3^ Coppa Città di Palermo” (O.D. 1105)

CHIUSURA AL TRANSITO veicolare e pedonale nelle “piattaforme stradali” (eccetto per le biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, ed eccetto per i veicoli della “scorta tecnica-staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione munito di apposita abilitazione, nonché per il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione) dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e comunque fino e comunque sino a cessata esigenza del giorno 22 settembre 2019:

VIA SANDRO PERTINI (Ex via P.V. 46) in andata e ritorno lungo il tratto compreso tra la via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 08,30 alle ore 13,00.

Sferracavallo – Festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano (O.D. 1063)

Per il periodo che va dal 22 settembre al 30 settembre 2019:

VIA TORRETTA Tratto compreso tra la Piazza Marina di Sferracavallo (dopo l’attraversamento

pedonale) e sino a di fronte il civ.56, divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare della semicarreggiata, sul lato dx del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di accesso adiacenti all’area pedonale sottostante; VIA TORRETTA tratto compreso tra la via Catullo ed i posti H esistenti (slargo adiacente alla piazza Beccadelli), dove è consentita la sosta, divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, e chiusura al transito veicolare, sul lato dx del senso di marcia, con transennamento della stessa, lasciando liberi gli attraversamenti pedonali e i varchi di accesso adiacenti all’area pedonale.

VIA SFERRACAVALLO tratto compreso tra la via del Mandarino e la via Torretta: chiusura al Transito veicolare dalle ore 19.00 alle ore 24.00 dal 27 al 30 settembre 2019.

Per il periodo compreso tra il 22 settembre al 30 settembre 2019, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 la continuità della circolazione veicolare avverrà assicurata percorrendo la bretella compresa tra via dell’Arancio, via del Cedro, viale Leone, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta

ambo i lati nelle medesime vie.

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 10.00 in ambo i lati delle vie sotto elencate con chiusura al transito veicolare dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e comunque sino al termine della processione seguendo il senso di marcia lungo l’itinerario di seguito indicato.

Itinerario della Processione Reliquie Ss. Cosma e Damiano: via Torretta, via Catullo, via Tacito, via Sferracavallo, via del Manderino, Vvia Terenzio, via Pegaso, via Filisto, via Proserpina; via dei Barcaioli, piazza Plutarco, via Dammuso, via Tritone, via Barcarello, Molo, via Virgilio, via Ennio, via Barcaioli, via Dammuso, via Tabò, via Scalo, piazza Marina a Sferracavallo, via Torretta.

Ore 15.00 – Stadio Barbera – Incontro di calcio Palermo – Marina di Ragusa

Istituzione dell’area pedonale a partire dalle 12.30 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.

Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.

L’area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

Com. Stam.