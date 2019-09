Palermo: Sociale. Sportelli informativi sul Servizio Civile Universale

A seguito della pubblicazione lo scorso 4 settembre del Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili , per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Sicilia, il Comune di Palermo organizzerà attività di promozione del servizio civile presso le proprie sedi accreditate.

Gli interessati a candidarsi potranno confrontarsi con i giovani già in servizio civile per chiedere informazioni e chiarimenti, utili ad una scelta consapevole del progetto da scegliere. Grazie alla diretta testimonianza di chi svolge già il servizio civile, contiamo di poter fattivamente contribuire nella scelta del progetto più adatto alle esigenze dei giovani interessati a misurarsi con quest’esperienza formativa, di crescita e di condivisione.

In particolare, i referenti dei progetti approvati al Comune di Palermo, riceveranno i candidati interessati allo specifico programma col seguente calendario:

Lo spazio delle relazioni, venerdì mattina previo appuntamento

(d.ssa Melidone, 0917408321)

Verso una comunità solidale, mercoledì previo appuntamento

(d.ssa Cipolla, 0917405420)

Per favorire l’accessibilità sono state fissate delle giornate di promozione per assistere i candidati alla compilazione della domanda di concorso, sulla base delle novità del bando per il 2019, che interesseranno 9 sportelli informativi, curati dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale attualmente attivi presso il Comune di Palermo.

In vista dell’imminente scadenza del bando, ovvero il 10 ottobre 2019 alle ore 14:00, si invitano tutti i candidati interessati ai progetti del SCU a recarsi presso gli sportelli informativi distribuiti sul territorio cittadino, attivi presso le seguenti sedi e date di ricevimento:

23/09/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VII Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Eleonora Duse, 7. Telefono: 091 740 94 22

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

24/09/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

IV Circoscrizione Area Servizio Sociale – Viale Regione Siciliana, 95. Telefono: 091 740 95 29

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

25/09/2019 dalle 14:30 alle 17:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

IV Circoscrizione Area Servizio Sociale – Viale Regione Siciliana, 95. Telefono: 091 740 95 29

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

26/09/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

27/09/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VII Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Eleonora Duse, 7. Telefono: 091 740 94 22

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

30/09/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

VII Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Eleonora Duse, 7. Telefono: 091 740 94 22

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

01/10/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

IV Circoscrizione Area Servizio Sociale – Viale Regione Siciliana, 95. Telefono: 091 740 95 29

02/10/2019 dalle 14:30 alle 17:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

03/10/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

VII Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Eleonora Duse, 7. Telefono: 091 740 94 22

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

04/10/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Palazzo Magnisi – Via Fratelli Orlando, 16. Telefono: 091 7405401 / 7405452

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

07/10/2019 dalle 9:30 alle 12:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

IV Circoscrizione Area Servizio Sociale – Viale Regione Siciliana, 95. Telefono: 091 740 95 29

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

08/10/2019 dalle 9:30 alle 12:30

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Via telefono

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

VII Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Eleonora Duse, 7. Telefono: 091 740 94 22

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

09/10/2019 dalle 14:30 alle 17:30

Spazio Neutro – Via Goldoni n. 9. Telefono: 091 7651 930 / 7651 927

Centro Sociale Al Khalisa – Via Scopari, 2. Telefono: 091 617 2077

U.O. Interventi per disabili – Via Taormina, 1. Telefono: 091 740 9477

Centro Diurno per Anziani – Via Piazza Pietro Micca, 26. Telefono: 091 740 83 07

Centro Affidi – Via del Noviziato, 20 A. Telefono: 091 6093203

Centro Polifunzionale di Bonagia – Via Damiano Lo Greco, 5. Telefono: 091 740 91 66

VI Circoscrizione Area Servizio Sociale – Via Monte San Calogero, 26. Telefono: 091 7407651

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, ai numeri telefonici:

091/7405401 – 091/ 7405452 – 091/7405400

Com. Stam.