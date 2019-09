Trapani: Nella seduta di lunedì 16 settembre, la Giunta Municipale ha approvato il rendiconto di gestione (conto consuntivo) 2018.

Durante lo scorso anno l’Amministrazione Comunale ha impegnato somme complessive per € 76.000.000 circa, di cui 61 circa per spese correnti (spese generali di funzionamento dell’ente quali stipendi, bollette, manutenzione ordinaria, acquisto beni e servizi etc) ed investimenti (manutenzioni straordinarie, spese per lavori pubblici e realizzazione opere pubbliche).L’avanzo di gestione libero ammonta a circa € 2.100.000, mentre il conto economico chiude con un utile di esercizio per poco meno di € 2.000.000.Nel 2018 il Comune non ha utilizzato anticipazioni di tesoreria e non ha nemmeno usato la cassa vincolata per le spese correnti a dimostrazione della regolarita dei conti e della solidità finanziaria dell’Ente.Al termine della gestione si è manifestato un consistente avanzo vincolato per specifiche finalità e a tal proposito l’Amministrazione Comunale ne sta già valutando l’applicazione del corso dell’esercizio 2019.

“Esprimo la mia soddisfazione – afferma l’Assessore alle Finanze Fabio Bongiovanni – per l’approvazione del conto consuntivo 2018, anche se è stato approvato in ritardo. Comunque entro i termini assegnati dal Commissario ad acta. L’importanza di tale strumento consentirà di liberare risorse ed offrire i necessari servizi alla cittadinanza”

