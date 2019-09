Susinno e Nicolao: Beffa sui PIP per i conguagli del 730. Lavoratori “liquidati” dalla Regione con poche righe”.

Palermo: Da quest’anno i PIP lavoratori di serie B anche nei rimborsi del 730. Lo dicono Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune e Antonio Nicolao vice presidente di circoscrizione.

La situazione dei rimborsi per i soggetti rientranti nel bacino degli PIP sembrava negli anni ormai essersi normalizzata in quanto i piccoli conguagli delle dichiarazioni venivano regolarmente effettuati dall’INPS. Ma da quest’anno – dicono Susinno e Nicolao – che i sussidi, pari a circa 800 euro mensili, vengono pagati dalla regione “per un problema di incapienza” niente rimborsi dal 730; Eppure i lavoratori – dicono Susinno e Nicolao – erano sicuri di ricevere da luglio i loro conguagli legati per lo più al recupero di qualche spesa medica o all’affitto poiché nessuno li aveva avvertiti per tempo rispetto ad un eventuale diniego. Ciò anche perché in questi casi le circolari dell’Agenzia delle Entrate sono chiare, si procede per acconti da luglio fino a dicembre rispetto all’eventuale capienza e l’importo non erogato viene riportato nella successiva CU alla voce “credito irpef non rimborsato”. Ma per l’Ufficio di Via Praga, quale sostituto d’imposta, “les jeux sont faits” direbbe un croupier francese. Lavoratori tornare dai professioni o ai centri di assistenza fiscale per fare le dichiarazioni integrative per quel piccolo rimborso che arriverà così chi sa quando; ma a chi importa – continuano Susinno e Nicolao – se i lavoratori dovranno ripagare i compensi per rifare le dichiarazioni o corrispondere interessi e sanzioni per le dichiarazioni a debito, ormai tardive, rispetto alle scadenze stabilite dal fisco. L’Auspicio è che – concludono Susinno e Nicolao – la Regione di concerto con gli Uffici fiscali possano verificare se sussistano le condizioni per consentire che i rimborsi possano avere luogo nel prossimo mese dicembre attraverso l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate in attuazione al modello 730 integrativo la cui scadenza è prevista per il 25 ottobre.