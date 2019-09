CAS – A20 – Ristabilita la regolare viabilità in corrispondenza della Galleria Montagnareale e nello Svincolo Pollina Castelbuono

Autostrada Messina-Palermo. Rimozione del doppio senso di circolazione in corrispondenza della Galleria Montagnareale; Riapertura della rampa d’uscita (da ME) dello Svincolo Pollina-Castelbuono. Ristabilita la regolare viabilità in entrambi i luoghi.

E’ stato rimosso il doppio senso di circolazione (circa 2 km) istituito nella carreggiata autostradale di valle (direzione Pa) in corrispondenza della Galleria Montagnareale e, nel contempo, è stata ristabilita la regolare viabilità nella carreggiata monte (direzione per ME).

La riapertura al traffico della tratta autostradale è stata subordinata al nulla osta (ai fini statici) dal collaudatore nominato da RFI.

La circolazione era stata rimodulata per dare la possibilità alla Società RFI di potere eseguire i necessari lavori di consolidamento della galleria ferroviaria “Montagnareale”.

Riaperta – pure – la rampa d’uscita (per gli utenti provenienti da ME) dello Svincolo Pollina–Castelbuono che era stata provvisoriamente chiusa per alcuni giorni per un collaudo (come dispone la normativa degli appalti) a seguito conclusione dei lavori, a cura del CAS, di stabilizzazione dei luoghi per il dissesto verificatosi negli anni scorso per un violento nubifragio abbattutosi nel territorio.

Com. Stam.