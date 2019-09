I turisti sono i benvenuti, ma a loro vanno garantiti servizi, informazioni e soprattutto la sicurezza.

La premessa è d’obbligo: sono assolutamente entusiasta del flusso di turisti che a migliaia si stanno riversando nel nostro territorio, vedere le strade di Subiaco mosse da un gran fervore ci rende orgogliosi!

Riconosco i numerosi meriti all’amministrazione comunale per i risultati ottenuti, non ho alcun problema ad ammetterlo, ma ai cittadini di Subiaco e nei confronti dei turisti va messo a disposizione ogni tipo di servizio, anche alla luce di ciò che è accaduto oggi presso via dei monasteri-laghetto di San Benedetto che reputo a dir poco inaccettabile!!!

Faccio un piccolo resoconto di quanto accaduto: Da circa un anno ci sono due ordinanze che hanno l’obiettivo di contrastare il flusso di auto e di persone sulla strada che porta nella parte bassa di via dei monasteri e verso la discesa che porta al laghetto.

▪︎La prima (agosto 2018) che interessa il ponte che risulta tutt’ora inagibile, e per l’appunto l’inagibilità fu dichiarata dopo un sopralluogo e di verifiche preventive da parte del comando dei vigili del fuoco, la polizia locale e l’ufficio tecnico del comune di Subiaco.

▪︎La seconda (dicembre 2018) a causa della caduta di enormi massi sulla strada.

Tutto ciò è stato oggetto di un un’interrogazione ed un comunicato ufficiale a mia firma e del collega Berteletti.

Le irresponsabilità e le responsabilità amministrative e politiche sono molteplici, si è consentito fino a “ieri” di far transitare macchine e persone dove c’era l’obbligo di non transito e dove non vi era la benché minima sicurezza nei confronti dei cittadini.

Non riesco a capacitarmi per quale motivo non si facciano rispettare le ordinanze emesse dall’ente (vizio sempre più diffuso da questa giunta) e come si possa mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini!

Ma poi è mai possibile che per mettere in sicurezza un tratto di strada ed un ponte di legno ci voglia tutto questo tempo?

E com’è possibile anche in virtù (del comunicato degli amici di Obiettivo Sviluppo di questa settimana dove hanno fatto riemergere la delicatissima situazione) non si è programmato un coordinamento sino dalle primissime ore della giornata odierna per informare i turisti che si dirigevano in quei luoghi ma oggi magicamente l’ordinanza è tornata in vigore?

Cose incredibili direbbe un mio amico!

Nei prossimi giorni, in virtù del nostro ruolo, chiederemo spiegazioni ufficiali.

Emanuele Rocchi Consigliere Comunale- coordinatore Lega Subiaco

Com. Stam./ foto Francesca Proietti Cosimi